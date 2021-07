Die Caritas Bodensee-Oberschwaben will im Raum Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) Kindern und Jugendlichen helfen, die unter den Folgen der Corona- Pandemie leiden. Viele hätten negative Gedanken, keine Energie mehr für Freunde oder Familie und keine Lust auf Hobbies. Fachleute bieten Einzelgespräche, in denen die jungen Menschen ihre Sorgen besprechen können. Das Beratungsangebot ist kostenlos, die Caritas-Mitarbeiter sind an die Schweigepflicht gebunden. Sie sind in Kontakt mit den Schulen. Jugendliche können sich aber auch direkt an die Caritas in Leutkirch wenden. mehr...