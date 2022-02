Haustiere richtig pflegen

Als Haustierbesitzer*in will man nur das Beste für sein Tier. Gesundes Futter, Auslauf, Spiele und Ruhepausen. Aber sollten wir auch bei der Körperhygiene der Tiere ein bisschen nachhelfen?

1. Krallen schneiden

Es gibt spezielle Krallenscheren für den Hund und für die Katze. Sie sind z.B. im Tierfachgeschäft erhältlich.

Bei Hunden:

Hört man den Hund über den Zimmerboden laufen, dann sind die Krallen zu lang, was beim Laufen schmerzhaft sein und sogar zu Störungen des Bewegungsapparates führen kann. Die Krallen des Hundes sollten kurz über dem Boden enden oder diesen nur minimal berühren - dann passt die Krallenlänge.

Bei Katzen:

Die Krallen dienen Katzen allgemein zur Verteidigung oder zum Klettern. Prinzipiell müssen sie nicht geschnitten werden, da die Mietzen sie in der Regel selbst durch täglichen Gebrauch abwetzen. In einigen Fällen kann es aber sinnvoll sein, etwas nachzuhelfen, so zum Beispiel bei alten oder kranken Katzen.

Spätestens, wenn die Katze aus Versehen mit ihren Krallen in unseren Klamotten hängen bleibt, muss die Krallenschere her. Die Katze dafür in einen Fixiergriff nehmen und auf die Pfoten leicht drücken, damit die Krallen ausfahren. Währenddessen am besten ein Handtuch bereithalten und ihr gut zureden.

2. Abduschen und Baden

Bei Hunden:

Ca. 1x pro Monat baden ist grundsätzlich in Ordnung. Nicht übermäßig oft waschen (nicht mehr als einmal pro Woche)! da hierdurch die natürlichen Öle aus der Haut Ihres Hundes herausgelöst werden und die topische Behandlung gegen Flöhe und Zecken an Effizienz verliert.

Unbedingt Hundeshampoo verwenden! Es ist wichtig, kein normales Shampoo zu verwenden, da unser pH-Wert ein anderer ist. Das Wasser sollte warm, nicht heiß sein und man sollte mit beruhigender Stimme sprechen.

Bei Katzen:

Katzen sind in der Regel keine Wasserratten! Sie halten sich sauber, indem sie ihr Fell selbst gründlich pflegen. Baden der Katzen ist in der Regel nicht notwendig, es sei denn, sie haben extrem verfilztes Fell oder sind zum Beispiel in ein Ölfass gefallen.

Wichtiger ist das Bürsten! Katzen sollten, gerade bei besonders langem Fell, regelmäßig gekämmt werden - sie verschlucken sonst ihre Haare und das kann Erbrechen oder sogar einen Darmverschluss verursachen.

Dort nachhelfen, wo die Katze selbst nicht dran kommt wie zum Beispiel die Ohren. Bitte aber keine Wasser direkt ins Ohr schäütten, sondern besser mit Küchentüchern die Ohren sanft reinigen.

3. Zahnhygiene

Auch für unsere Haustiere wichtig: Regelmäßiges Zähneputzen mit Tierzahnbürsten oder Fingerlingen bewahrt die Tiere vor ernsthaften Zahnerkrankungen in der Mundhöhle, die sich auf den allgemeinen Gesundheitszustand auswirken und sehr schmerzhaft sein können. Erhältlich sind die Zahnbürsten im Tierfachgeschäft. Die Zahnpasta mit Leberwurstgeschmack kommt meistens sehr gut an.

4. Pfotenpflege

Gerade im Winter, wenn es draußen kalt ist und die Hunde durch Matsch und Schnee laufen und manchmal auch mit Streusalz auf den Wegen in Berührung kommen, sollten die Hundepfoten regelmäßig gepflegt werden. Am besten regelmäßig säubern und pflegende Substanzen auftragen. Eventuell entstehende Risse und damit verbundene Verletzungen können auf diese Weise einfach reduziert beziehungsweise vermieden werden.

