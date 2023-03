Wir haben sie alle: Gefäßpolster am Ausgang des Enddarms - Hämorrhoiden. Sie sind wichtig, denn sie schließen den Darm ab. Bei vielen über 30 Jahre verursachen sie allerdings Probleme.

Der wichtigste Tipp: Gehen Sie frühzeitig zum Arzt, wenn Sie einen Juckreiz, ein Brennen, ein Nässen oder Schmerzen am After haben. Je früher die Behandlung beginnt, desto einfacher ist es, die Beschwerden zu lindern.

Ursachen für Hämorrhoidal-Leiden

Es gibt viele Ursachen, die Hämorrhoidal-Leiden zur Folge haben können: Übergewicht, mangelnde Bewegung, schlechte Ernährung, zu wenig Flüssigkeitsaufnahme – all das begünstigt die Vergrößerung der Hämorrhoiden. Auch das falsche Verhalten auf der Toilette kann sich über die Zeit negativ auswirken.

Vorsorge: Das können Sie tun

Es gibt zwei wichtige Vorsorgemaßnahmen, um ein Hämorrhoidal-Leiden zu verhindern oder zumindest nicht noch weiter zu verstärken. Wichtig ist zum einen, Verstopfungen zu vermeiden durch eine ballaststoffreiche Ernährung, ausreichend Flüssigkeitszufuhr und regelmäßige Bewegung.

Das richtige Verhalten auf der Toilette kann gegen Hämorrhoiden helfen. Colourbox

Zum anderen spielt das Verhalten auf der Toilette eine maßgebliche Rolle. Proktologen, also Ärzte, die sich auf Erkrankungen des Enddarms spezialisiert haben, empfehlen, möglichst kurz auf der Toilette zu sitzen (maximal 3 Minuten), nur einmal kurz zu drücken, um den Stuhlgang anzuschieben, aber nicht nachzudrücken, und dabei möglichst nach vorne gebeugt zu sitzen.

All diese Tipps verhindern, dass zu viel Druck auf den Enddarm kommt. Wer die Möglichkeit hat, sollte nach dem Toilettengang den After mit lauwarmem Wasser reinigen statt mit Toilettenpapier. Auch das entlastet den Enddarm.

Behandlungsmöglichkeiten bei Hämorrhoiden

Hämorrhoiden werden in vier Stadien eingeteilt. Je nachdem, in welchem Stadium sich der Patient befindet, gibt es unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten. Sind die Hämorrhoiden nur gering vergrößert (Grad 1-2), hilft oft eine Verödung. Hier wird eine Flüssigkeit in die Hämorrhoiden eingespritzt, so dass diese schrumpfen.

Im Grad 2-3 wird die sogenannte Gummibandligatur angewendet. Hier werden die Hämorrhoiden mit einem kleinen Gummi abgebunden, die Haut stirbt erst ab und fällt dann einfach ab. Sind die Hämorrhoiden stark vergrößert (Grad 4), muss in der Regel operiert werden. Cremes und Salben können die Hämorrhoiden nicht zum Schrumpfen bringen, sie lindern nur die Symptome.

Expertin: Dr. Manuela Auer-Rebmann