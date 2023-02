Sattes Grün im Garten, das erfreut uns. Umso auffälliger sind unschöne und kahle Ecken. Wir zeigen Ihnen, wie Sie schnell und einfach Abhilfe schaffen können

Tipp Nr 1: Efeu Hedera Hibernica

Das ist ein stark wüchsiger Efeu, der mit allerlei Standorten zurechtkommt. Vor allem unter Gehölzen kann er sich prima breit machen, wächst aber auch gerne in die Höhe. Er ist für die Bepflanzung eines Rankgitters geeignet, das zum Beispiel Sichtschutz für den Kompost bietet.



Große dekorative Blätter, die das ganze Jahr grün sind, zeichnen den Efeu aus. Er ist ausgesprochen winterhart. Nur an sehr sonnigen Standorten kann er im Winter unter Trockenheit leiden – zu starke Strahlung mag er nicht. In dunkleren Ecken, auch am Fuß einer etwas lichten Hecke, entfaltet er seine ganze Schönheit. Mit zwei Pflanzen pro laufenden Meter bzw. vier bis sechs auf den Quadratmeter erhalten Sie für wenig Geld eine schöne grüne Deckung.

Tipp Nr. 2: Immergrün - Vinca

Das Immergrün zeigt sich mit vielen Blütenfarben im April und Mai auch farbig. Ansonsten ist die dankbare Pflanze ein Hingucker unter Gehölzen, mag es halbschattig bis schattig. Das Immergrün dankt ein bisschen Vorbereitung des Bodens sehr. Den Boden lockern, etwas Kompost einarbeiten und schon legt das Immergrün mit etwa neun Pflanzen pro Quadratmeter los.

Im Schatten einer Mauer oder Hecke, neben der Gartenhütte oder dem Container für die Mülltonnen entfaltet es seinen Charme und berankt den Boden.

Tipp Nr. 3 Die Hainbuchenecke

Wer den Blick auf den Fahrradständer oder eine Mauer angenehm gestalten möchte, ist mit Hainbuchen sehr gut beraten. Wer wurzelnackte Hainbuchen recht eng pflanzt – alle 20 cm – erhält mit der Zeit eine dichte Hecke, die sich gut in Form halten lässt und preisgünstig ist.

Am besten pflanzen Sie im März, schlämmen die Hecke gut ein, damit sie anwachsen kann und sich die für die Hainbuchen lebenswichtigen Wurzelverbindungen zwischen den Pflanzen bilden können. Die Hainbuchenhecke ist im Sommer sehr schön grün. Im Winter behält sie die Blätter und bietet auch da etwas Sichtschutz.

Expertin: Heike Boomgaarden, Gartenbauingeneurin