Fünf Tipps für wirklich nachhaltigeres Einkaufen

Nur weil "recycelbar" oder "klimaneutral" auf einer Lebensmittel-Verpackung steht, heißt das noch lange nicht, dass das Produkt tatsächlich nachhaltig ist. Wir beleuchten die grünen Werbeversprechen der Industrie.

Im Supermarkt tragen immer mehr Produkte Aufdrucke wie "recycelbar", "klimaneutral" oder "kompostierbar". Sie vermitteln uns den Eindruck, dass wir mit dem Kauf dieser Artikel die Welt retten - zumindest ein bisschen. Doch tun wir das tatsächlich?

Viel Marketing, wenig Rettung

Eins vorneweg: Es ist gut, dass die Unternehmen darüber nachdenken, wie sie ihre Produkte umweltfreundlicher machen und entsprechende Maßnahmen umsetzen. Doch nicht jede Firma, die groß damit wirbt, tut auch groß was.

Grüne Werbeversprechen sind deshalb nicht immer nachhaltig: Den Stempel "klimaneutral" tragen nämlich auch Produkte in Einwegverpackung. Die Hersteller kaufen sich lediglich frei und spenden damit Geld für Projekte, die damit werben, etwas fürs Klima zu tun. Klimakompensation heißt das.

Das Verpackungsproblem an der Quelle anpacken imago images M. Henning via www.imago-images.de

Kompostierbares landet oft in der Müllverbrennung

Als "kompostierbar" wird auch beworben, was in aller Regel in Deutschen Biomüll-Anlagen gar nicht kompostiert werden kann, weil der Verfall viel zu lange dauern würde. Die Anlagen sind nicht dafür ausgelegt. "Kompostierbare" Kaffeekapseln landen deshalb letztlich doch in der Müllverbrennung.

Und Mineralwasser in "recycelbarer" Verpackung, das hunderte Kilometer transportiert wurde, ist trotzdem nicht umweltfreundlicher, als das Wasser aus der Quelle in Ihrer Region oder aus Ihrem heimischen Wasserhahn.

Biomüll-Anlage imago images Sylvio Dittrich via www.imago-images.de

Fünf Tipps für nachhaltigeres Einkaufen von Lebensmitteln

Zugreifen bei Produkten, die ermöglichen, dass wir den Hauptbestandteil Wasser selbst hinzufügen. Beste Beispiele: Fruchtsaft-Konzentrat oder Haferdrink-Pulver. Wenn wir das Konzentrat kaufen und selbst mit Wasser anrühren, ist das gut fürs Klima, weil viel weniger Gewicht und Volumen durchs Land transportiert wird. Und vor allem wird Verpackung gespart. Unverpackt statt verpackt kaufen. Es muss ja nicht gleich der Wocheneinkauf im Unverpackt-Laden sein. Ein Anfang ist gemacht, wenn Sie auf den Markt gehen und die unverpackten Möhren in ihre mitgebrachte Tragetasche legen, statt der Möhren in Plastikverpackung. Auch selbst mitgebrachte Netze fürs Gemüse helfen, weil sie immer wieder verwendet werden können. Mehrweg statt Einweg und Glas statt Plastik: Auch wenn Recycling eine tolle Erfindung ist, besser ist es trotzdem, wenn Flaschen mehrfach verwendet werden. Am besten für die Umwelt sind Glasgefäße – sei es bei Mineralwasser, Joghurt, Milch oder Sahne. Wenig Fleisch: Rinder haben leider einen verdammt schlechten ökologischen Fußabdruck – das weiß inzwischen jedes Kind. Aber auch alle anderen Tiere sind Pflanzen in Punkto Umwelt und Klimaschutz unterlegen. Insofern machen wir es einfach wie früher: Fleisch gibt’s nur an einem Tag in der Woche. Selbst kochen und Reste verwerten: Möhren und Kartoffeln schnippeln und zu einem leckeren Gericht zusammenbauen, ist in jedem Fall umweltbewusster, als ein Fertiggericht in die Mikrowelle zu schieben. Und Reste, die nicht im Müll, sondern am nächsten Tag wieder auf dem Teller landen sowieso.

Expertin: Sabine Schütze, SWR-Redaktion Umwelt und Ernährung