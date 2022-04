"Ach Du Grüne Neune": Traditionelle Gründonnerstagssuppe

Was essen an Gründonnerstag oder Karfreitag? Die «Grüne Neune» wäre ein traditionelles Gründonnerstagsrezept. Sie wird aus 9 frischen Frühlingskräutern zubereitet. Die 9 symbolisiert die Monate, in denen endlich nach 3 Wintermonaten wieder Kräuter wachsen.

Neun Kräuter für die "Grüne Neune" Alle Kräuter der „Grünen Neune“ sind reich an Vitaminen und Mineralien. Sie regen den Stoffwechsel an und wirken entgiftend und verdauungsfördernd. Die Kräuter sind ideal für eine Frühjahrskur, um die Trägheit der dunklen Jahreszeit abzustreifen und das neu entstehende Leben zu begrüßen. Man nimmt dazu die ersten 9 Kräuter, die man findet. Beispielsweise

Bärlauch

Brennnessel

Giersch

Gundermann

Sauerampfer

Schafgarbe

Spitzwegerich

Vogelmiere

Wiesenlabkraut oder Wiesenschaumkraut Bei der Wahl der wilden Kräuter ist man frei.