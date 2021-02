Vanille und Grapefruit kennt jeder. Doch die wenigsten wissen, dass Sie uns zum Lächeln bringen können. Wir erklären Ihnen, was noch so Gutes in Vanille und Grapefruit steckt.

Vanille sorgt für gute Stimmung Die Vanille wirkt stimmungsaufhellend, besänftigend, tröstend, schlaffördernd, ausgleichend, so dass sie bei depressiven Verstimmungen oder Angstzuständen helfen kann. Das kommt daher, weil Vanilleöl eine Ausschüttung von Serotonin (Glückshormon) bewirkt. Vanille wirkt erotisierend Der Vanille wird auch eine erotisierende und potenzsteigernde Wirkung nachgesagt, denn die menschlichen Pheromone (Sexuallockstoffe) sind chemisch mit dem Duftstoff der Vanille verwandt. Colourbox Foto: Colourbox.de - Sie wirkt auch bei Husten oder hartnäckigen Katarrh und aktiviert die körpereigenen Abwehrkräfte gegen Pilze. Sie stärkt die Magennerven, regt die Nierentätigkeit an und lindert Menstruationsschmerzen. Rezept für einen Duftroller aus Vanille 10 ml Jojobaöl oder Mandelöl

5-12 Tropfen Vanilleöl Vanilleöl selbst machen Vanille kleinschneiden, mit Öl ansetzen, nach 7 Tagen abseihen und alles in einen Roll-Stift füllen. Achtung: Vor der Verwendung sollten Sie einen Allergie-Test machen. Dazu einen Tropfen Vanilleöl auf dem unteren Innenarmbereich tupfen. Grapefruit stärkt Herz und Kreislauf Der Grapefruit wird eine antioxidative und tumorvorbeugende Wirkung nachgesagt. Sie verlangsamt die Zellalterung und soll sogar das Krebsrisiko senken, vor allem auch den Prostatatumor. Und sie hat eine entgiftende Wirkung auf unseren Körper. Grapefruit ist ein Schlankmacher Die Grapefruit wirkt sich nachweisbar auf den Fettstoffwechsel aus. Sie kann zudem Diabetes mellitus vorbeugen, da die Grapefruit den Blutzuckerspiegel senkt und so die körpereigene Insulinproduktion reduziert. Colourbox Das Grapefruitöl sorgt für Laune Ätherisches Grapefruitöl wirkt geistig aufbauend und kann Stress und Angst lindern. Wird das Grapefruitöl äußerlich angewandt, wirkt es kühlend, reinigend und abschwellend. Das duftende Öl kann über depressive und schwierige Zeiten hinweghelfen, denn es wirkt stimmungsaufhellend und kann innere Stauungen lösen. Wie viele der Zitrusöle besitzt auch das Grapefruitöl ein Fettlösevermögen und kann Cellulitis verringern. Dazu einfach einige Tropfen einem Massageöl zusetzen. Dadurch erhöht sich der Stoffwechsel des Fettgewebes und Fettzellen abgebaut. Colourbox Rezept für Massageöl mit Grapefruitöl Für das Hautöl brauchen wir ein paar Tropfen des ätherischen Grapefruitöls und dann als Basisöl z.B. 100 ml Mandelöl. Beides wird einfach zusammen in eine Schraubverschlussflasche gemischt. Im Studio: Astrid Fiebich, Heilpraktikerin