Der Friedhof ist für viele ein Ort der Erinnerung. Aber oft fehlt die Zeit um sich intensiv um die Grabstelle zu kümmern. Hier einige Tipps für eine schöne und pflegeleichte Bepflanzung!

Urnengräber werden immer beliebter. Da darauf oft ein Grabstein oder Grabmal platziert sind, bleibt für eine dauerhafte Bepflanzung nicht mehr viel Platz. Besonders gut eignen sich hierfür Bodendecker, da sie langsam wachsen, niedrig bleiben und auch ohne große Pflegemaßnahmen gedeihen

Denken Sie als erstes an den Aufwand

Bei der Gestaltung eines Grabes sollte Sie immer an den späteren Pflegeaufwand denken. Wenn Sie wenig Zeit für die Grabpflege haben, sollten Sie dies auch bei der Auswahl der geeigneter Pflanzen beachten.

Folgende Bodendecker eigenen sich besonders gut für die Grabgestaltung

In sonniger Lage

Zwergthymian

Der Zwergthymian wächst besonders langsam, braucht wenig Wasser und duftet wie sein "großer Bruder" der Gewürzthymian.

Katzenpfötchen

Das Katzenpfötchen ist eigentlich eine Steingartenpflanze. Ihr silbriges Laub ist vor allem in den Wintermonaten sehr schön. Es wächst sehr langsam, blüht im Frühjahr rot und gibt es auch in weiße Sorten.

Zwerg-Nelke

Die Zwerg-Nelke ist eine winterharte Polsterstaude, die sehr pflegeleicht ist. Sie ist dauerhaft und blühfreudig in den Farben Rot, Rosa und Weiß.

In schattiger Lage

Cotoneaster

Imago blickwinkel

Die Cotoneaster ist eine sehr robust Pflanze und behauptet sich auch gegen den Wurzeldruck benachbarter Bäume. Sie blüht in zartem Weiß. Die Sorte "Microphyllus" ist besonders zu empfehlen.

Vinca Minor

Dieser niedrige Halbstrauch verträgt Sonne, Halbschatten und auch vollen Schatten und ist auch sonst sehr anpassungsfähig. Es bildet ein dunkelgrünes Blattdickicht und im Frühling blüht er wunderschön blau oder weiß. Ein beliebter und unkomplizierter Bodendecker

Zwergformen des Spindelstrauches

Diese Zwergformen des Spindelstrauches sind besonders robuste und anspruchslose Bodendecker. Sie sind schnittverträglich, winterhart und sehr dekorativ, Außerdem besitzen sie gelb-grün oder weiß-grün gefärbte Blätter.

Wichtige Tipps zur Bepflanzung

Imago Manfred Ruckszio

Bei einem kleinen Urnengrab bietet es sich an, die Fläche mit nur einer Pflanzenart als Flächendecker zu gestalten. Das sieht einheitlicher aus und gibt eine gewisse Ruhe. Für ein Urnengrab braucht man etwa 12 bis 15 Pflänzchen. Pflanzen Sie die Zwergbodendecker relativ dicht, also etwa im Abstand von 18-20 cm in eine gute Pflanzerde. Die speziell als Graberde angebotenen Erden eignen sich natürlich auch, sind aber kein Muss. Meist werden sie wegen der dunklen Farbe der Erde gewählt. In einem harten Winter hilft eine lockere Abdeckung mit Deckreisig ab Mitte Dezember, das Anwachsen der Pflanzen zu erleichtern.

Der besondere Tipp

Da die jetzt im Spätherbstfrisch eingesetzten Pflanzen noch nicht tiefer einwurzeln können, sollten Sie im ersten Jahr an einen leichten Frostschutz denken: Legen Sie Tannenreisig rund um die Pflanzen – das schützt und sieht auch noch dekorativ aus!

Im Garten: Volker Kugel, Leiter des Blühenden Barock Ludwigsburg