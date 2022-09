Glasfaser: Schneller im Internet unterwegs

per Mail teilen

Internet und Festnetz-Telefonie über Glasfaser, das ist die Zukunft, die in manchen Regionen schon Realität ist.

Der Glasfaserausbau schreitet tatsächlich schneller voran als noch vor Jahren, wenngleich es für viele Orte im ländlichen Raum, die zum Teil noch völlig angehängt sind, von halbwegs schnellem Internet, nicht schnell genug geht.

Gute Internet-Verbindung wichtig

Die Corona Pandemie hat gezeigt, wie wichtig für Privatpersonen schnelles, stabiles Internet wichtig ist für Home-Office, Home-Schooling, aber auch viele Firmen, also die Arbeitgeber, haben gesehen, wie plötzlich extrem wichtig eine gute Internetanbindung ist.

Stand März 2022 beträgt das Glasfasernetz der Deutschen Telekom rund 650.000 Kilometer.

Schnelles Internet durch Glasfaser. Colourbox Alfred Hofer

Daten wandern in Lichtgeschwindigkeit

Selbst größte Daten- und Informationsmengen werden in Lichtgeschwindigkeit verschickt. Es fließt kein Strom in einem Kupferkabel, sondern Lichtimpulse in einem Lichtwellenleiter.

Das Signal im Lichtwellenleiter ist sehr unempfindlich gegen über Störungen durch Strom, Magnetismus oder andere Strahlung.

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat wichtige Fragen und Antworten zum Thema Glasfaser zusammengestellt.

Hohe Download-Geschwindigkeiten durch Glasfaser

Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 MBit/s = 1 Gbit/s und Upload-Geschwindigkeiten von bis zu 200 MBit/s sind mit Glasfaser möglich. 1GBit/s bzw. 1.000 MBit/s sind schon sehr hohe Datenraten, die ein Privatanwender selbst mit mehreren Personen im Home-Schooling und Home-Office nicht erreicht. Selbst ein gestreamter 4K-Film schöpft diese Datenrate nicht wirklich aus.

Sobald eine Kombination von Glasfaser und Kupferkabel zum Beispiel im Haus, in der Wohnung und zum Telekom-Anschlusskasten auf dem Bürgersteig zusammentrifft, sind die Übertragungsraten natürlich deutlich geringer. Aber je nach Bedingungen vor Ort und abgeschlossenem Tarif immer noch gut ausreichend für die meisten Privat-Anwendungen.

Experte: Andreas Reinhardt, Multimedia-Experte