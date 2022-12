per Mail teilen

Ob Gärtnern auf dem Balkon oder im Garten - manche mögen einfach erdige Finger und grüne Pflanzen. Wir haben Ideen für kleine Geschenke, die große Freude machen.

Gartenbücher

Die Weihnachtszeit ist einfach herrlich zum Schmökern in Büchern. Gartenbücher sind zum Lesen und zum Anschauen und machen daher besonderen Spaß. Wir haben zwei aktuelle Tipps aus einer riesigen Fülle guter Publikationen.

Tipp 1

Ulmer Verlag Kleine Gärten gekonnt gestalten Von Katja Richter Verlag: Ulmer ISBN: 978-3-8186-1640-3

Darum gehts: Einen Garten gestalten wie ein Wohnzimmer, damit man sich so richtig wohl fühlt! Das ist eine Herausforderung, aber auch etwas sehr Kreatives. Wie ordnet man verschiedene Bereiche an, wie kommt Abwechslung und Spannung in den Garten? Und wie mache ich das Ganze nachhaltig?

In diesem Buch sind viele Ideen mit Gartenplänen und Beispielfotos versammelt, die es einfach machen, sich mehr vorzustellen als eine Rasenfläche mit Hecke drumherum. Für Leute, die ihren Garten um- oder neugestalten wollen.

Tipp 2

BoD Rosenzüchterinnen Von Anita Böhm-Kruzinna Verlag: Books on Demand ISBN: 978-3-7534-8255-2

Darum gehts: Ein Tipp für Rosenliebhaber*innen: Mit liebevoll geschriebenen Porträts werden Frauen vorgestellt, die sich in den letzten 200 Jahren dem Züchten von Rosen gewidmet haben. Erstaunlich, hinter welchen berühmten Rosen sich Frauen verbergen! Gartengeschichte wird in Lebensgeschichten erzählt.

Balkonien ruft!

Werkzeuge: Mit dem richtigen Werkzeug macht Gärtnern im Topf noch mehr Spaß: Handschaufel, kleiner Sauzahn und Handharke, und schon klappt das Pflanzen und Unkrautjäten viel besser. Geschmiedete Werkzeuge mit einem Handgriff aus Holz sind hochwertig und halten viele Jahre.

Schöne Gießkannen: Je kleiner der Platz, desto weniger kann man hässliche Plastikgießkannen verstecken. Die Lösung: eine Schöne aus Metall! Hochwertige Gießkannen made in England sind funktional und dekorativ.

Balkonkästen: Auch hier bringt etwas Qualität auch Qualität in der Pflege. Zum Beispiel mit Blumenkästen, die einen Wasserspeicher haben. So gärtnert man erfolgreicher und der Balkon wird zum Wohlfühlort.

Experte: Heiko Hübscher, Leiter Rosengarten Zweibrücken