Wenn Sie auf der Suche nach nachhaltigen Geschenkideen für Kaffee oder Tee-Trinker:innen sind, dann haben wir hier eine kleine Auswahl für Sie:

Diese Geschenke bieten sich für Kaffee-Liebhaber:innen an:

"Pour Over" Kaffeebereiter

Pour Over steht für von Hand aufgebrühtem Kaffee. Eine elegante Karaffe aus Glas, die für die Zubereitung mit Filter entwickelt wurde. Mit extra passendem Papier oder einem Dauerfilter verwendbar und immer mit einer schicken Manschette.

Schwanenhalskessel

Ein Wasserkessel, der nicht nur das Wasser erhitzt, sondern dank seines schmalen Ausgusshalses für ein gezieltes Aufgießen im Filter sorgt.

Schwanenhalskessel Getty Images greenleaf123

Milchaufschäumer

Ein elektrischer Milchschäumer zaubert einen wunderbaren Schaum auf die Kaffee- oder Teespezialitäten. Achten Sie beim Kauf auf einen Griff aus Holz, ist es auch noch eine nachhaltige Alternative.

Milchschaum in einer Kaffeetasse Getty Images MilanEXPO

Vakuum Kaffeebereiter

Dieser Kaffeebereiter macht aus dem Kaffeekochen ein Erlebnis. Der Kaffeebereiter besteht aus zwei Glasbehältern, die ineinandergesteckt werden und durch einen Glasstab verbunden sind. In die untere Kanne wird die gewünschte Wassermenge gefüllt, in den oberen Teil das Kaffeepulver. Das Wasser in der Kanne steigt während der Erhitzung auf dem Stövchen oder der Herdplatte durch den Glasstab in den oberen Behälter mit dem Kaffeepulver. Sobald die Kanne von der Hitze genommen wird, fließt der fertige Kaffee durch den entstandenen Unterdruck automatisch in die untere Kanne zurück.

Für alle, die lieber eine Tasse Tee zu sich nehmen, gibt es diese Ideen:

Thermobecher und -zubereiter aus Bambus

Aus dem schnell nachwachsenden Rohstoff Bambus und schickem Edelstahl gefertigt, werden Ressourcen geschont. Das beigefügte Teesieb ermöglicht eine frische Teezubereitung ganz ohne Teebeutel. Sie können ihn als Thermosflasche oder Reisebecher nutzen. Eine passende und schicke Alternative zu den vielen Wegwerfbechern.

Tea for One Set

Ein Tee für eine Person. Ein ganz spezieller Tee-Moment mit einem hübschen Geschirrdesign

Teekanne mit Glasfilter

Teebeutel sparen und losen Tee wieder schön in einer Kanne ziehen lassen. Eine Kanne und auch das Sieb aus Glas sorgen für Hygiene. Hochwertiges Borosilikatglas macht eine solche Kanne besonders bruchfest und hitzebeständig.

Stövchen

Damit Sie für die Kaffee- oder Teestunde immer ein warmes Getränk haben, wenn es mal länger geht…

Stövchen dpa Bildfunk Picture Alliance

Doppelwandige Thermogläser

Durch die doppelwandige Gestaltung dieser Becher scheint das Heißgetränk im Glas zu schweben, gleichzeitig hält die Luft zwischen den beiden Glaswänden das Getränk länger warm. Ihre Finger bleiben so vor der Hitze geschützt.

Im Studio: Martina Schäfer, Hauswirtschaftliche Fachberaterin