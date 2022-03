Gemüsebrühe für den Vorrat

per Mail teilen

Viele von uns haben sie im Haus - die fertige Gemüsebrühe. Als schnelle Hilfe beim Kochen von Suppen oder Saucen ist sie sehr beliebt und vermittelt uns den Eindruck ausgewogene Aromen an die Speisen zu bringen.

Das ist in den meisten Fällen nicht der Fall. Selbst im hochpreisigen Bereich sind die Zutaten oft zweifelhaft und wir sind dann einfach mit etwas Salz und ein wenig Suppengemüse oder Tomatenmark besser bedient.

Eine richtig leckere Gemüsebrühe als Paste ist leicht vorbereitet!

Hier ein Rezeptvorschlag

Unser Tipp: Ein tolles Geschenk aus der Küche und ein wertvoller Vorrat im eigenen Schrank!

Daran erkennen Sie eine „ordentliche“ Gemüsebrühe?

Eine Checkliste von Dr. Stefanie Ackermann

Beim Blick auf die Zutatenliste gilt: Die Reihenfolge der Inhaltsstoffe auf der Zutatenliste gibt Auskunft über die enthaltenen Mengen. Das heißt, was an erster Stelle der Zutatenliste steht, ist auch mengenmäßig am meisten im Produkt enthalten.

Kriterien beim Einkauf von Instant-Gemüsebrühe „Checkliste“



Wie viel Gemüse ist enthalten? Der Gemüseanteil in Instant-Gemüsebrühe sollte mind. 20 % sein.

Sind Geschmacksverstärker (Glutamate, Hefeextrakt, Sojaisolat, Würze)* enthalten? An welcher Stelle in der Zutatenliste stehen diese? Tipp: Möglichst ein Instant-Pulver ohne diese Inhaltsstoffe wählen.

Sind Aromen zugefügt? Möglichst aromatisierte Instant-Gemüsebrühen meiden, denn der Zusatz von Aromen ist ein Zeichen für die Einsparung von echten Rohstoffen (v.a. Gemüse).

Expertin: Dr. Stefanie Ackermann, Ernährungswissenschaftlerin