Gemeinschaftswohnprojekte sind ein wichtiger Beitrag, um den Zusammenhalt zwischen Generationen und Kulturen zu stärken. Hier erfahren Sie mehr darüber!

Was ist ein Gemeinschaftswohnprojekt?

Gemeinschaftliche Wohnprojekte sind Projekte, bei denen mehrere Haushalte an einem gemeinsamen Wohnstandort leben, aber jeweils in separaten Wohnungen oder Häusern. Die Menschen in solchen Projekten haben sich für das gemeinschaftliche Leben, gegenseitige Unterstützung oder auch für gemeinsame Lebensgrundsätze und -ziele entschieden. Wichtig: die Bewohner organisieren diese Projekte im Wesentlichen selbst. Gemeinschaftswohnprojekte sind ein wichtiger Beitrag, um den Zusammenhalt zwischen Generationen und Kulturen zu stärken und ein attraktives und bezahlbares Wohn- und Lebensumfeld zu schaffen.

Welche Formen gibt es?

Es gibt Gemeinschafts-Wohnprojekte in Form von Baugemeinschaften, die als Eigentümergemeinschaft zusammen bauen, Ökodörfer, Transition Towns und Co-Housing-Siedlungen. Es gibt auch Modelle für Mieter.

Welche sind die gängigsten Mietermodelle?

Mieter-Modell 1: Rechtsform Verein in Kooperation mit einem Investor. In diesem Fall gründen die Interessenten gemeinsam einen Verein und suchen einen Bauträger, z.B. eine Wohnungsbaugesellschaft. Die Vereinsmitglieder als zukünftige Mieter sind dann bei der Planung und bei der Vergabe der Wohnungen beteiligt. Der Verein regelt in einem Vertrag mit dem Investor, worüber die Vereinsmitglieder, sprich Mieter, mitbestimmen können.

Mieter-Modell 2: Rechtsform GmbH Mieter können sich auch zu einem Hausverein zusammen schließen, um als Gesellschafter eine GmbH zu gründen. Dafür bietet sich z.B. das Mietshäuser-Syndikat an, eine bundesweiten Dachorganisation, mit der der Hausverein dann eine neue GmbH gründet, mit dem Ziel ein gemeinschaftlich genutztes Haus zu bauen oder zu kaufen. Der Hausverein gestaltet die Verwaltung und Organisation des Hauses selbst. Das Mietshäuser-Syndikat hat quasi nur Kontroll- und Wächterfunktion. Dadurch soll die Immobilie vor einem Weiterverkauf bzw. vor Spekulation geschützt werden.

Mieter-Modell 3: Genossenschaft Die Interessenten gründen eine Genossenschaft. Die künftigen Mieter bzw. Wohnungsnutzer werden Mitglied dieser Genossenschaft. Sie erwerben sogenannte Genossenschaftsanteile. Jedes Mitglied hat mit seinem Dauernutzungsvertrag ein lebenslanges Wohnrecht.

Welche Fördermöglichkeiten gibt es?

Im Rahmen der Wohnungsbauprogramme der Länder gibt es Darlehen und Zuschüsse für die Schaffung sozialer Miet- und Eigentumswohnungen und den Erwerb von Genossenschaftsanteilen. Einzelne Kommunen haben gesonderte Förderprogramme für gemeinschaftliche Wohnprojekte. Am besten man wendet sich zunächst an die örtliche Stadtverwaltung.

Informationen im Internet

Es gibt eine Bundesvereinigung "Forum Gemeinschaftliches Wohnen e.V." oder das „Wohnprojekte Portal“ mit weitreichenden Informationen und Links. Auch die Plattform www.bring-together.de bring Menschen zusammen, die in Gemeinschaft wohnen wollen.

Unter dem Stichwort „Gemeinschaftliche Wohnprojekte“ gibt es viele Seiten zum Stöbern. Fragen Sie auch bei der örtlichen Stadtverwaltung nach Gemeinschaftlichen Wohnprojekten.