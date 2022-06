Drei Tricks, um die Gartenarbeit zu erleichtern

per Mail teilen

Ein schöner Garten macht Arbeit. Heiko Hübscher, Leiter des Rosengartens Zweibrücken, gibt Tipps, wie wir uns die Gartenarbeit erleichtern können.

1. Weniger Unkraut mit weniger Arbeit

Das Harken im Garten ist natürlich nicht verkehrt. Es wird nach einem Regen empfohlen, um die Wasserverdunstung zu verringern, indem die Erdoberfläche aufgebrochen wird und so die Kapillaren unterbrochen werden. Aber weniger ist dennoch mehr: Denn durch das Harken werden Unkrautsamen oft im Boden an eine günstige Position gebracht, um zu keimen. Also: Harke ruhig mal im Schuppen lassen!

2. Ein Dünger für alles

Ein organischer Dünger kann alle Pflanzen versorgen, wenn er ausgewogen ist. Unter einem ausgewogenen Dünger versteht man einen, der die wichtigen Bestandteile Stickstoff (Wachstum), Phosphor (Blüte und Samenbildung) und Kali (Gesundheit) im richtigen Verhältnis enthält. Empfohlen wird ein Verhältnis von acht Prozent Stickstoff, vier Prozent Phosphor und fünf Prozent Kali.

Zu finden ist das Verhältnis auf der Rückseite der Packungen. Mit solch einem Dünger können Sie vom Rasen bis zu den Rosen alles düngen – außer Pflanzen, die auf sauren Boden angewiesen sind, diese benötigen einen organischen Rhododendron-Dünger.

3. Rosen: Die Sortenwahl entscheidet

Pinkfarbene Rosen an Strauch im Garten SWR

Robustheit bei der Sortenwahl ist extrem wichtig. Denn eine Rose, das weiß jeder, ist keine Pflanze, die man einmal kauft und pflanzt und dann wird sie wunderschön. Eine Rose ist eine Pflanze, die gepflegt werden muss: Schneiden, Düngen, Blüten ausputzen, auf Krankheiten achten und gegebenenfalls regelmäßig Stärkungsmittel verwenden.

Einfacher wird es dennoch, wenn Sie beim Kauf auf eine Sorte achten, die nicht nur schön, sondern auch robust ist. Ein Weg dorthin ist zum Beispiel auf das ADR-Siegel zu achten. Darüber hinaus sollte die Rose den richtigen Standort bekommen: möglichst viel Sonne, es sei denn, es ist eine Rose, die für den Halbschatten gezüchtet ist. Außerdem sollte der Boden stimmen: nicht sauer und unbedingt tiefgründig.

Experte im Studio: Heiko Hübscher, Leiter des Rosengartens Zweibrücken