Geflügel hat ein ideales Fettsäuremuster mit vielen mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Zumindest, wenn die Tiere Auslauf an der frischen Luft haben. Das gilt sogar für die als ungesund verschrieene Martins-Gans.

Die Gans

Rund 80 Prozent der Gänse, die in deutschen Supermärkten verkauften werden, kommen aus Polen und Ungarn. Dort ist es noch immer üblich ist, Gänse lebendig zu rupfen. In Ungarn ist auch die Stopfmast erlaubt, bei der den Tieren Futter in den Magen gepumpt wird, um eine Stopfleber zu bekommen.

Angabe wie "Kein Lebendrupf, keine Stopfmast" - auf Tiefkühlgänsen zu finden - werden nicht staatlich überprüft. Hierauf ist also kein Verlass. Wer sich sicher sein will, kann den Mastbetrieb bei der Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" überprüfen. Wenn Sie eine Gans aus Deutschland kaufen, können Sie sich darauf verlassen, dass die Tiere weder lebend gerupft noch derart gemästet wurden. Bei Freilandhaltung müssen die Tiere außerdem mindestens vier Quadratmeter Auslauf haben, bei Bio-Haltung 15 Quadratmeter.

Während schnell gemästete Gänse ein Schlachtgewicht von fünf Kilo auf die Waage bringen, erreichen Gänse, die etwa acht Monate lang in Weidemast aufgewachsen sind, etwa sieben Kilo.

Wer Gänsebraten isst, nimmt zwar gut Kalorien zu sich. Das Fleisch enthält aber auch wertvolle Inhaltsstoffe in beachtlicher Menge, zum Beispiel Magnesium, Eisen, Vitamin A und Vitamine der B-Gruppe.

Die Pute

Nach Huhn ist Pute das beliebteste Geflügelfleisch in Deutschland. 20 Wochen dauert die Mast bei einem Puter, die weibliche Pute benötigt ca. 16 Wochen, um in der konventionellen Mast auf ihr Schlachtgewicht zu kommen.

Pute wird in der Regel in Teilstücken angeboten. Die Flügel bestehen aus weißem Fleisch und eignen sich super für den Grill.

Die Putenkeule lässt sich sogar als Rollbraten schniden. Das dunklere Keulenfleisch ist universell in der Küche einsetzbar.

Die Putenbrust ist für panierte Schnitzel, Steaks und Geschnetzeltes ideal.

Das Huhn

Das beliebteste Geflügelfleisch wird im Gegensatz zur Pute oft auch im Ganzen gekauft und im Ofen, mit Kräutern gefüllt, zubereitet.

Das Brustfleisch ist sehr mager und hat einen geringen Eigengeschmack, mit Kräutern, Gewürzen und leichten Saucen ist es jedoch für die schnelle Küche sehr gut geeignet.

Freilandhähnchen haben durch die Bewegung ein zartes und saftiges Fleisch.

Suppenhuhn ist wie schon der Name sagt ideal für Suppen, Einlagen, Brühen, Frikassees und Eintöpfe. Die Tiere haben ein festeres Fleisch, das eine längere Garzeit benötigt.

Und das gilt für die Verarbeitung von allen Geflügelsorten: HYGIENE!

Im Umgang mit Geflügelfleisch spielt Hygiene eine große Rolle, denn Geflügel ist oft mit Keimen belastet.

MRSA-Keime (Multi-resistente Staphylococcus aureus) können Wundinfektionen verursachen und sind vor allem als „Krankenhauskeime“ für viele Todesfälle in Krankenhäusern verantwortlich. ESBL-bildende Keime dagegen produzieren das Enzym Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL), das viele wichtige Antibiotika unwirksam macht. Das 10-minütige Durcherhitzen auf 75 Grad bietet hier eine Sicherheit.

Küchenutensilien, die mit rohem Geflügel in Kontakt waren, müssen heiß gereinigt werden.

Rohes Fleisch sollte im Kühlschrank getrennt von anderen Lebensmitteln aufbewahrt werden.

