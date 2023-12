per Mail teilen

Wenn es draußen friert und schneit, kann es für Vögel schwierig werden, genügend Futter zu finden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie richtig gutes Futter für Vögel selbst herstellen.

Doch welcher Vogel frisst was?

Es gibt im Winter die Körnerfresser und die Weichfutterfresser:

Gutes Vogelfutter selbst zubereiten

Das Grundrezept besteht aus Kokosfett und verschiedenen Körnern wie Sonnenblumenkörnern, Hanf, Leinsamen, geschälten Erdnüssen und Distelsamen. Das Fett wird erhitzt, so dass es flüssig wird. Dann kommen die verschiedenen Samen dazu, bis eine zähe Masse entsteht (Mischungsverhältnis etwa 1:1). Zwei, drei Löffel Haferflocken können die Masse fester machen.

Jetzt kann diese Masse in große Ausstechformen gefüllt werden, oder in kleine Blumentöpfe, die an einer Kordel aufgehängt werden: dekorativ und wirklich gesund für die Vögel.

Vorsicht bei billigem Fertigfutter

Billiges Vogelfutter enthält oft viele Weizenkörner, die nicht gern gefressen werden. Bei gekauften Mischungen sollten Sie genau hinschauen: Ambrosia-Samen führen dazu, dass sich die stark Allergie auslösende und invasive Pflanze weiter verbreitet.

Und nicht zuletzt Vorsicht bei gekauften Meisenknödeln: In den Plastiknetzen verheddern sich mitunter die Vögel.

Gute Futterstellen – schlechte Futterstellen

In herkömmlichen Futterhäuschen können die Vögel im Futter herumhüpfen. Dabei verkoten sie die Körner, und es werden Krankheiten übertragen. Futtersilos dagegen sind besser, weil sie nicht verschmutzen. Das Futter ist für die Vögel erreichbar, ohne dass sich Krankheiten übertragen. Colourbox Colourbox -

Experte im Studio: Carsten Weber, Naturschützer