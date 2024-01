3 Übungen für mehr Beweglichkeit von Hüfte, Knie und Schulter

Diese drei Übungen passen in jeden Alltag: einmal die großen Gelenke Knie, Hüfte und Schulter mobilisieren ist sogar ideal, um morgens mit einem kleinen Ritual den Tag zu beginnen und die Steifigkeit nach der Nacht zu vertreiben.

1. Übung: Hüftkreisen

Ziel: Lockerung der Hüft- und Rumpfmuskulatur, auch die Beweglichkeit der Hüfte wird mittrainiert.

So geht die Übung: Füße hüftbreit platzieren, Knie minimal beugen und Hände in die Seiten und los geht's: Wir kreisen die Hüfte fünfmal in die eine und fünfmal in die andere Richtung.

Jede Richtung sollte dreimal drankommen.

2. Übung: Kniekreisen

Ziel: Lockerung der Gesäß- und Oberschenkelmuskulatur, Aktivierung der Kniegelenke

So geht die Übung: Füße hüftbreit aufstellen, die Hände auf den Oberschenkeln platzieren und los geht´s: Wir kreisen die Knie gegengleich, also beide gleichzeitg nach außen, dann beide nach innen. Fünfmal in die eine Richtung und fünfmal in die andere.

Übung mit drei Durchgängen auf jeder Seite wiederholen.

3. Übung: Seitneigen

Ziel: Mobilisierung der Schultergelenke und Dehnung der Seiten

So geht die Übung: Füße breiter als hüftbreit aufstellen. Oberkörper geht nur zur Seite, nicht nach vorne oder hinten. Wir starten mit der Ausatmung und neigen uns zur Seite, halten kurz. Mit der Einatmung richten wir uns auf und mit der nächsten Ausatmung neigen wir uns in die andere Richtung, bis wir die Dehnung spüren.

Jede Seite 5-8 Mal dehnen.

Aufpassen, dass die Seitenbewegung nicht nach vorn oder nach hinten durchgeführt wird. Durch die Übung wird außerdem die seitliche Bauch- und Rückenmuskulatur gelockert und die Beweglichkeit der Wirbelsäule mittrainiert.

Experte im Studio: Kai Becker, Physiotherapeut