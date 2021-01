Der Verein "Tischlein Deck Dich e.V." setzt sich in Karlsruhe dafür ein, dass Kinder und Jugendliche lernen, mit Freude gesundes Essen zu kochen und zu genießen. Dafür baute der Verein das sogenannte Kinderkochmobil, in dem in Kooperation mit örtlichen Schulen entsprechende Kurse angeboten werden. Veronika Pepper ist Gründungsmitglied und kocht im "Kikomo" gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern. mehr...