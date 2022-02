Fünf Fragen zur "fünften Jahreszeit"

per Mail teilen

Jedes Jahr feiern wir die fünfte Jahreszeit. Aber wie gut kennen Sie sich in der Fastnacht eigentlich aus? Wissen Sie woher der Schmotzige Donnerstag seinen Namen hat? Hier ein paar Antworten!

Wieso heißt Fastnacht, Fastnacht und Karneval, Karneval?

Fastnacht – Klar, da stecken die Worte Fasten und Nacht drin. Und genau das besagt auch das Wort: Fastnacht war der Vorabend der Fastenzeit. Auch das Wort Karneval, das vor allem im Rheinland gebraucht wird, bezieht sich auf die Fastenzeit ab Aschermittwoch. Karneval kommt vom lateinischen Wort carnis levamen, also "Wegnahme des Fleisches".

Warum Feiern wir Fastnacht bzw. Karneval überhaupt?

Mit der Fastnacht bzw. dem Karneval feierte man die letzte Möglichkeit vor der Fastenzeit, üppiges Essen und Trinken zu genießen. Ursprünglich ging das aber nur einen Tag lang - und zwar am Dienstag vor Aschermittwoch, mit dem die 40-tägige Fastenzeit beginnt. Mit der Zeit wurde das Fest aber immer ausgedehnter – aus einem Tag wurde fast eine ganze Woche der Völlerei.

Fettgebackenes darf nicht fehlen. imago images Kzenon via www.imago-images.de

"Schmotziger Donnerstag"

Begonnen hat die dann schon am Schmotzigen, dem "fettigen" Donnerstag, an dem man nach Herzenslust fett essen durfte, bevor der kulinarische Spaß ein Ende hatte. Deswegen auch die typischen Fettspeisen, wie Fastnachtsküchle bzw. Kreppel oder Ausgezogene, auf Schwäbisch "Zogene Küchle".

Erst später kamen andere Bräuche hinzu, die die Fastnacht zu einem regional sehr unterschiedlich ausgeprägten, mehrtägigen Event im Südwesten und im Rheinland gemacht hat.

Was hat die Fastenzeit mit dem Ostereierbrauch zu tun?

Wegen des Verzichts auf Eier während der Fastenzeit, drehen sich viele Osterbräuche auch heute noch ums Ei. imago images imago

Nach dem ausgelassenen Feiern und dem ausgiebigen Essen während der Fastnacht, war in der Fastenzeit der Konsum von tierischen Produkten verboten. Das Schlachten von Vieh konnte man während dieser Zeit einstellen.

Die Hühner aber legten natürlich munter ihre Eier weiter. Dadurch sammelten sich am Ende der 40 Tage viele Eier an, die dann verbraucht werden mussten. Aus diesem Grund drehen sich bis heute die meisten Bräuche an Ostern rund ums Ei.

Wo liegen die Unterschiede zwischen dem rheinischen Karneval und der schwäbisch-alemannischen Fastnacht?

Während die Straßenumzüge sowohl bei der schwäbisch-alemannischen Fastnacht als auch beim rheinischen Karneval eine wichtige Rolle spielen, könnten die Unterschiede, wenn es um die Verkleidung geht, wohl nicht größer sein.

In der schwäbisch-alemannischen Fastnacht spielen Masken eine wichtige Rolle. Die hinter sogenannten Holzlarven verborgenen Gesichter wirken auf die Zuschauer meist mystisch, auf Erstbesucher sogar befremdlich und mitunter furchteinflößend.

Statt Jubel, Trubel, Heiterkeit steht bei der schwäbisch-alemannischen Fastnacht vielmehr die Faszination, jemand anderes sein zu können, im Vordergrund. Erst wenn die vermummten Narren mit den nicht Maskierten in Kontakt treten, wird der Humor dieser Art der Fastnacht deutlich.

Masken haben in der schwäbisch -alemannischen Fastnacht eine jahrhundertelange Tradition. imago images imago

Ganz anders der rheinische Karneval: Von Masken keine Spur, hier sind die Narren "nur" verkleidet. Sie präsentieren sich oft überbordend fröhlich und gehen sehr offen miteinander um. Die Distanz zwischen den Kostümierten und dem Publikum ist geringer. Emotionen sind ausdrücklich erwünscht, es darf geküsst, gelacht und geweint werden.

Ohne Masken, dafür ausgelassen und fröhlich geht es beim rheinischen Karneval zu. imago images imago

Fastnacht und Karneval haben den gleichen Ursprung

Trotz der offensichtlichen Unterschiede: Der rheinische Karneval und die schwäbisch-alemannische Fastnacht haben den gleichen Ursprung. Am Ende des 18. Jahrhunderts hat man in der Aufklärung die totale Maskierung, wie im Südwesten, als nicht mehr zeitgemäß abgelehnt.

Es gab sogar Fastnachtsverbote - im Rheinland und im Südwesten. In Köln hat man dann 1823 eine feinere, bürgerlich veredelte Art des Feierns ohne Vollmaskierung entwickelt – das war die Geburtsstunde des rheinischen Karnevals.

Der machte dann auch im Südwesten Schule, sodass auch dort Karneval nach rheinischem Vorbild gefeiert wurde. Erst um etwa 1880 ist man im schwäbisch-alemannischen Raum wieder zu den alten Fastnachts-Bräuchen zurückgekehrt. Fastnacht und Karneval haben also dieselben Wurzeln.

Warum spielen Masken in der schwäbisch-alemannischen Fastnacht eine so große Rolle?

Die schwäbisch-alemannische Fastnacht besinnt sich, im Gegensatz zum rheinischen Karneval, auf die Traditionen der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Fastnacht. Im 15. Jahrhundert wollte die Kirche mit Darstellungen des Teufels den Gegensatz zwischen Fastnacht und Fastenzeit darstellen.

In der Fastenzeit leben die Leute fromm und gottgefällig – in der Fastnacht aber ist im wahrsten Sinne des Wortes "der Teufel los". Deswegen gab es zu Beginn der Fastnacht ausschließlich Masken, die an Höllenwesen erinnern. Erst später kamen weitere Figurentypen, wie der Narr hinzu. Eine der ältesten Teufelsgestalten ist der Rottweiler Federahannes.

Eine der ältesten Teufelsgestalten der schwäbisch-alemannischen Fastnacht: der Rottweiler Federahannes. imago images imago

Die Masken sind für die Träger faszinierend: Im Schutz der Maske ist vieles möglich, was im normalen Leben vermutlich undenkbar wäre – man kann seine Persönlichkeit vorübergehend auslöschen, für eine gewisse Zeit ein anderer sein. So mancher zeigt sogar erst unter der Maske sein wahres Gesicht.

Experte: Werner Mezger, Professor für Kulturanthropologie