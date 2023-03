Frühlingsgruß an der Haustür

per Mail teilen

Ein stimmungsvoller Kübel, der den Frühling begrüßt, ist leicht gemacht! Mit unserer Anleitung haben Sie schnell etwas gezaubert, das Sie auch für das kommende Osterfest schmücken können.

Kübel in rosa

Silke Wilhelm

Material

1 Mandelbäumchen – ein wertvolles Gehölz, das Sie gut pflegen sollten

Größerer Kübel – bitte beim Kauf des Bäumchens passende Kübelgröße erfragen

Pflanzerde

Rosa und Weiß blühende Blumen: rosa Ranunkel, Salbei, 1 Töpfchen Traubenhyazinthen, rosa Hyazinthe, 1 weiße oder rosa Bellis, 1 weiße Primel, 1 Vergissmeinnicht, 1 purpurnes Hornveilchen

rosa Ranunkel, Salbei, 1 Töpfchen Traubenhyazinthen, rosa Hyazinthe, 1 weiße oder rosa Bellis, 1 weiße Primel, 1 Vergissmeinnicht, 1 purpurnes Hornveilchen Oster- Deko: weiße Eier, Hasenfigur, 1-2 bemooste Zweige

Kübel in blau und weiß

Silke Wilhelm

Material

1 kleines Weidenbäumchen

Blumentopf mit einem Durchmesser von ca. 30 cm

Pflanzerde

Blau und weiß blühende Blumen: 1 weiße Ranunkel, 1 Narzisse Snow Baby, 1 Lavendel, 1 Töpfchen Traubenhyazinthen,

1 weiße Ranunkel, 1 Narzisse Snow Baby, 1 Lavendel, 1 Töpfchen Traubenhyazinthen, Mögliche Oster-Deko: ein paar Ostereier zum Hängen; nebendran eine Hasenfigur.

TIPP: Beide Kübel sollten Sonne abbekommen und das Gefäß einen guten Wasserabzug haben. Wenn Sie torffreie Erde verwenden, sorgfältig gießen – torffreie Erde, die die wichtigen Moore schützt, hält das Wasser oft etwas weniger gut als herkömmliche Erde.

So geht's:

Silke Wilhelm

1. Eine Schicht Erde in den Kübel (mit Loch) füllen und das Gehölz so in der Mitte platzieren, dass ein Gießrand von gut 2 cm bleibt.

2. Die Blumen nach Geschmack drum herumstellen. Neben den Zwiebelblumen sollten Sie krautige Blumen setzen, weil die Zwiebelblumen nach ihrer Blüte das Laub einziehen. Die Lücke wird dann überwachsen. Der Charakter von Blättern und Blüten unterscheidet sich bei der angegebenen Pflanzliste gut, so dass sich hübsche Kontraste ergeben.

3. Pflege: Auf Feuchtigkeit achten, damit v.a. die Gehölze nicht leiden. Die Zwiebelblumen ziehen ihr Laub nach der Blüte ein: damit sie im nächsten Jahr wiederkommen, unbedingt das Laub lassen, bis es ganz vertrocknet ist, denn so speichert die Pflanze alle Kraft aus den Blättern in der Zwiebel. Im Hochsommer den Kübel lieber etwas schattiger stellen. Im nächsten Jahr den Kübel düngen.

Im Garten: Silke Wilhelm, Floristmeisterin