Im Kontrast zur Natürlichkeit von Balayage, Babyhighlights und Tweed stehen Chunky Highlights. Chunky – das bedeutet klobig und so sind die Strähnen auch: Möglichst breite Highlights werden in die Haare gezogen. Die stehen in deutlichem Kontrast zur Naturhaarfarbe – ein Farbtrend für Mutige!

Getty Images Getty Images/iStockphoto