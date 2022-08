Neue Freunde und Bekannte zu finden, ist - gerade, wenn man älter wird - nicht immer einfach. Die Corona-Pandemie hat die Sache auch nicht besser gemacht. Eine App kann da vielleicht helfen.

Dating-Apps, um den Partner fürs Leben zu finden oder auch nur für kurze Zeit, sind hinlänglich bekannt. Sie können digital aber auch Freunde und Gleichgesinnte suchen. Ein paar Vorschläge:

1. Bumble-BFF

Es fing als Dating-App an, bei der Frauen den ersten Schritt machen sollten. Doch inzwischen gibt es auch die BFF-Funktion. Das Kürzel steht für "Best Friend Forever" - "Beste Freunde für immer". So weit muss ja nicht gehen, aber Nutzerinnen und Nutzer können Bilder von sich hochladen, ihre Interessen mit der Welt teilen und so Gleichgesinnte finden.

2. Meetup

Gemeinsam kochen, wandern oder ins Kino gehen - mit Hilfe der App Meetup ist es leichter, Menschen mit ähnlichen Interessen zu finden. Dort stehen überwiegend Gruppen-Events und weniger Einzelprofile. Sie können sich für bestehende Events eintragen oder selbst welche erstellen. Durch das Hochladen von Fotos und Texten kann das gemeinsam Erlebte festgehalten werden.

3. We3

Wer zufällig Menschen kennenlernen will, der sollte es mit der App We3 versuchen. In Ihrem Profil müssen Sie Auskunft über Ihre Persönlichkeit, Ihren Lebensstil und Ihre Ansichten zu gesellschaftlichen Themen geben. Die App bringt Sie dann in Kontakt mit anderen Menschen, die ähnlich ticken.

4. Spontacts

Bei dieser App können Sie relativ schnell Menschen aus Ihrer näheren Umgebung finden, um gemeinsam aktiv zu werden. Ob Spieleabend oder Outdoor-Yoga - die Bandbreite ist riesig. Die Macher der App verstehen Spontacts als große Freizeit-Gemeinschaft an.

TIPP: Für Freundschafts-Apps heißt es wie beim Online-Dating auch, eine gewisse Vorsicht und Skepsis mitzubringen. Denn Betrüger und Datenklauer können sich auch hier bewegen.

Experte: Kai Witroumen, Moderator bei DASDING