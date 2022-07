per Mail teilen

Die Sonne zeigt sich gerade beim Auf- oder Untergehen in ihren schönsten Farben. Haben Sie das auch schon einmal beobachtet? Dann schicken Sie uns doch ein Foto!

Egal ob am Meer, in den Bergen oder auch zu Hause. Immer wieder kann man schöne Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergänge beobachten. Schnell wird dann die Kamera gezückt und der schöne Moment in einem Bild festgehalten. Haben sie auch welche? Dann zeigen Sie sie uns!

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften

Ihre schönsten Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergänge