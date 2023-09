per Mail teilen

Haben Sie auch schon mal getöpfert oder ist Töpfern sogar Ihr Hobby? Dann schicken Sie uns gerne Ihre schönsten, selbstgemachten Keramik-Werke.

Am Montag, 04. September, stellen wir eine Auswahl Ihrer schönsten Keramik-Werke in der Sendung vor. Schicken Sie uns Ihre Kunstwerke als Foto mit einer kurzen Erklärung bzw. Geschichte dazu an uns. Wir sind gespannt auf Ihre Fotos!