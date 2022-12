Zweimal Dickens, Beckenbauer und Gerst

Fußball, Musik, Sozialgeschichte und die Wunder der Erde: Filmexperte Karsten Umlauf hat "klassische" Stoffe ausgewählt, die sich anzuschauen lohnen.

Tipp Nr 1 - "Spirited", ein Weihnachtsmusical

"Spirited" ist eine verrückte, moderne Musical-Version des Weihnachtsklassikers von Charles Dickens "Eine Weihnachtsgeschichte".

Wie jedes Jahr zu Weihnachten bereiten sich der Geist der gegenwärtigen Weihnacht (Will Ferrell), der Geist der vergangenen Weihnacht (Sunita Mani) sowie der Geist der zukünftigen Weihnacht (Stimme im Original: Tracy Morgan) darauf vor die Welt und vor allem die Menschen ein Stückchen besser zu machen.

Zu sehen bei Apple TV.

Hauptdarsteller Will Ferrell bei der Premiere von "Spirited" in New York. IMAGO IMAGO/Ron Adar

Tipp Nr 2 - "David Copperfield: Einmal Reichtum und zurück"

Da sein Vater bereits vor seiner Geburt starb, wächst der junge David Copperfield allein mit seiner Mutter auf. Seine behütete Kindheit findet ein jähes Ende, als diese den Geschäftsmann Edward Murdstone heiratet. Nach dem Tod der Mutter schiebt sein Stiefvater ihn erst ins Internat ab, später muss der Junge in Murdstones Weinhandlung als Flaschenreiniger schuften.

Jahre später versucht der jetzt erwachsene David Copperfield, seinen Weg zu machen. Dabei begleiten ihn liebenswerte und skurrile Menschen wie seine Tante Betsey Trotwood (Tilda Swinton) und ihre schrägen Mitbewohner, aber auch Intriganten.

Die Dickens-Verfilmung können Sie in ARD Mediathek/BR finden.

Hugh Laurie, Dev Patel und Tilda Swindon. IMAGO via www.imago-images.de

Tipp Nr 3 - "Der Kaiser"

Von den Jugendtagen in München bis zum WM-Sieg 1990 in Italien begleitet "Der Kaiser" den Aufstieg Franz Beckenbauers vom Spieler-Ass zur Trainer-Legende. Regisseur Tim Trageser erzählt keine pathetische Erfolgsgeschichte. Er lädt zu einer augenzwinkernden, liebevoll ausgestatteten Zeitreise ein, die den Menschen im Spieler nie aus den Augen verliert.

Zu sehen bei Sky Cinema.

Franz Beckenbauer SWR

Tipp Nr 4 - "Alexander Gerst auf Expedition"

"Alexander Gerst auf Expedition“ begleitet den Astronauten bei Reisen in andere Welten. Aber ausnahmsweise geht es nicht ins All, sondern in die letzten unentdeckten Gebiete unseres Heimatplaneten: Zum Nordpol. Und mit der Meeresforscherin Antje Boetius in die Tiefsee.

Zu sehen ist die SWR-Produktion für die ARD am 25. und 26. Dezember im Ersten, jeweils um 19:15 Uhr. Und schon ab dem 19.12. alle Folgen in der Mediathek.

Alexander Gerst auf Expedition SWR Maike Simon

Experte: Karsten Umlauf