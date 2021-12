Filmtipps für die Feiertage

Die Weihnachtszeit ist eine gemütliche Zeit. Wir haben also wieder viel Zeit Filme und Serien zu entdecken und zu sehen. Hier ein paar Tipps für die Feiertage und zwischen den Jahren!

Tipp 1

Universal City Studios Productions LLLP and Perfect Universe Investment Inc. All Rights Reserved Last Christmas Altersfreigabe: FSK 0 Produktionsland: Vereinigtes Königreich / USA Produktionsjahr: 2019 Laufzeit: 103 Minuten Genre: Romanze/Komödie Sendezeit: amazon prime

Darum geht's

Vom Leben enttäuscht und ohne Zukunftsperspektiven zieht es die junge Kate (Emilia Clarke) zurück in ihre Heimatstadt London. Hier heuert sie als Elf in einem Weihnachtsgeschäft ein. Ihre resolute Chefin (Michelle Yeoh) verzweifelt jedoch regelmäßig an Kates lockerer Arbeitsmoral. Als sie eines Tages nach einer Schicht auf den charmanten Tom (Henry Golding) trifft, scheinen sich die Dinge für Kate zu wenden. Immer häufiger ziehen die beiden gemeinsam um die Häuser, doch richtig nah kommen sich die zwei dabei nie. Immerhin ermutigt Tom Kate, endlich ihrer Leidenschaft, dem Singen, nachzugehen. Kate geht zu Castings und Talentshows, allerdings nur mit mäßigem Erfolg. Vor allem ihre besorgte Mutter Adella (Emma Thompson) macht sich große Sorgen um ihren Sprössling. Es braucht eben seine Zeit, bis sich die junge Frau entschließt, endlich Menschen in ihr Leben zu lassen und ihren Schutzpanzer abzulegen…

Tipp 2

RTL "Sisi" Sechsteilige Event-Serie auf RTL+ Produktionsland: Deutschland Produktionsjahr: 2021 Laufzeit: Pro Folge ca. 45 Minuten Genre: Historienfilm Sendezeit: Seit 12. Dezember 2021 auf RTL+ verfügbar. Im Free-TV, RTL, vom 28. bis 30. Dezember 2021.

Darum geht's

Herzogin Elisabeth in Bayern, genannt Sisi, ist eine unbekümmerte Teenagerin, die sich Hals über Kopf in einen Mann verliebt, der mächtig, attraktiv und begehrenswert ist, aber auch eine dunkle und gefährliche Seite hat - Franz Joseph I., Kaiser von Österreich. Sisi nimmt die Herausforderung an und entwickelt sich von einem bayrischen Mädchen zu einer selbstbewussten, erwachsenen Kaiserin. Zwischen persönlichem Verlangen und politischen Zwängen, zwischen Macht und Verletztlichkeit erzählt die RTL+Event-Serie "Sisi" die Geschichte dieser außergewöhnlichen Frau.

Tipp 3

SWR "Ich bin Dein Mensch" Altersfreigabe: FSK 12 Produktionsland: Deutschland Produktionsjahr: 2021 Laufzeit: 108 Minuten Genre: melancholische Komödie Sendezeit: Ab sofort in der ARD-Mediathek

Darum geht's

Berlin, in naher Zukunft: Die Wissenschaftlerin Alma arbeitet am Vorderasiatischen Museum. Sie lässt sich zur Teilnahme an einer außergewöhnlichen Studi überreden, um so an Forschungsgelder für ihre Arbeit zu sumerischen Keilschriften zu gelangen. Alma soll drei Wochen lang mit dem humanoiden Roboter Tom zusammenleben. Mit seiner künstlichen Intelligenz wird er ganz auf ihren Charakter und ihre Bedürfnisse programmiert. Tom soll für Alma den perfekten Lebenspartner verkörpern....

Im Studio: Karsten Umlauf, Filmexperte