Serientipps für den Herbst: "Die Machenschaften der Mächtigen"

Filmkritiker Karsten Umlauf stellt 3 Serien vor! Diesmal stehen sie alle unter dem Motto „Die Machenschaften der Mächtigen“. Es geht um Fußball, Wirtschaft und das britische Königshaus.

Tipp 1

Netflix The Crown Staffel 5 Produktionsland: Verreinigtes Königreich Produktionsjahr: 2022 Laufzeit: 47 - 61 Miuten Genre: Drama Sendezeit: Ab 9. November auf Netflix

Darum geht's:

Von vielen sehnsüchtig erwartet, startet die neue Staffel von The Crown auf Netflix – die erfolgreiche und preisgekrönte Serie über das britische Königshaus geht in Runde 5. Diesmal stehen die turbulenten 1990er Jahre im Mittelpunkt, in denen Königin Elisabeth (in dieser Staffel gespielt von Imelda Staunton) ertragen muss, dass sich zwei ihrer Kinder scheiden lassen, dass ein Großbrand in Windsor Castle großen Schaden anrichtet und in dem Lady Di bei einem tragischen Autounfall stirbt. Wenn das nicht genug Stoff für gute Serienunterhaltung bietet!

Tipp 2

ARD/arte Helsinki-Syndrom Produktionsland: Finnland, Deutschland, Frankreich Produktionsjahr: 2022 Laufzeit: 8 x 50 MInuten Genre: Thrillerserie Sendezeit: Im Fernsehen und in der arte - und ARD-Mediathek

Darum geht's

Die achtteilige Thrillerserie "Helsinki-Syndrom" ist inspiriert von den Geschehnissen der Bankenkrise in den frühen 1990er Jahren und den oftmals dramatischen Folgen für die Menschen in Finnland. Erzählt wird die Geschichte des finnischen Unternehmers und Familienvaters Elias Karo (gespielt von Peter Franzén), der vier Journalisten der bekanntesten finnischen Tageszeitung "Helsingin Sanomat" als Geiseln nimmt. Sie sollen die wahren Umstände hinter dem Konkurs seiner und vieler anderer Familien im Zuge der Bankenkrise enthüllen. Ein Geiseldrama mit Tiefgang.

Ausgestrahlt wird die Thrillerserie ab 17.11. auf ARTE und ab 22. November in Doppelfolgen (8 x 50 Minuten) jeweils dienstags um 22.00 Uhr im NDR Fernsehen. In der ARD Mediathek und in der Mediathek von ARTE sind sie sofort verfügbar.

Tipp 3

Das Netz – Prometheus Das Netz – Prometheus Produktionsland: Österreich Produktionsjahr: 2022 Laufzeit: 8 x 45 Minuten Genre: Serie Sendezeit: Ab sofort in der ARD-Mediathek und am 17. und 19.11 im Ersten.

Darum geht's:

Kurz vor dem Start der Fußball-WM in Qatar zeigt die ARD die österreichische Thrillerserie „Das Netz – Prometheus“, in der es um unsaubere Machenschaften im Profi-Fußball geht. Erzählt wird die Geschichte des ehemaligen Fußballprofis Georg Trotter (gespielt von Tobias Moretti), der nach seiner Spieler-Karriere als Dopingjäger für sauberen Sport kämpft. Dabei wird er immer mehr in die kriminellen Machenschaften seines alten Freunds Andreas (gespielt von Benjamin Sadler) hineingezogen, der ihn zum Leiter einer hochmodernen Sportklinik macht, in der es alles andere als sauber zugeht.

Alle Folgen finden Sie in der ARD-Mediathek

Im Studio: Karsten Umlauf, Filmkritiker