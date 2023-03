Das Angebot an Filmen und Serien ist riesig. Unser Experte hat eine kleine Auswahl getroffen, bei der starke Frauen im Mittelpunkt stehen. Viel Vergnügen!

Tipp Nr. 1: "The Good Mothers" von Disney

Filmszene aus "Good mothers" dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Berlinale

Es ist die Geschichte von drei außergewöhnlichen Frauen und erzählt von deren Mut, den Teufelskreis aus Unterdrückung und Gewalt zu verlassen und gegen die eigene Familie zu kämpfen. Buchstäblich vor ihren Augen verschwindet Denises geliebte Mutter spurlos. Vor Jahren hatte sie gegen ihren Mann, den berüchtigten ’Ndrangheta-Boss Carlo Cosco, ausgesagt, in der Hoffnung auf ein Zeugenschutzprogramm, das es am Ende nicht gab.

Denise und zwei weitere Frauen, die in die reichsten italienischen Mafia-Familien hineingeboren wurden, werden zu den wichtigsten Verbündeten der jungen Staatsanwältin Anna Colace. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, das brutale System von innen zu stürzen.

Die Serie ist ab Mittwoch, 5. April beim Streamingdienst Disney+ zu sehen. Das Monatsabo kostet 8,99 Euro und kann man monatlich kündigen.

Tipp Nr. 2: "Transatlantic" von Netflix

Die Geschichte des US-Journalisten Varian Fry spielt eine wichtige Rolle in der Netflix-Serie "Transatlantic". dpa Bildfunk picture alliance/dpa

Die Serie spielt in Marseille im Jahre 1940-1941. Eine internationale Gruppe junger Held:innen riskiert ihr Leben, um mehr als zweitausend Geflüchtete aus dem besetzten Frankreich zu retten – darunter viele Literatur- und Kunstschaffende, die im Nationalsozialismus auf der Liste der meistgesuchten Personen stehen: Geschichten über Varian Fry, Mary Jayne Gold und der Hilfsorganisation ”Emergency Rescue Committee”.

Gemeinsam mit ihren berühmten Schützlingen beziehen sie eine Villa am Rande der Stadt, wo die drohende Lebensgefahr schnell zu unerwarteten Allianzen und intensiven Liebesbeziehungen führt.

Ab Karfreitag, 7. April im Streaming-Dienst Netflix. Das Basis-Abo kostet 7,99 Euro pro Monat.

Tipp Nr.3: "Ein Schritt zum Abgrund" von der ARD

Jana (Petra Schmidt-Schaller) hat sich gegen eine Karriere in der medizinischen Forschung in München und für ein Leben als Ärztin und an der Seite ihrer großen Liebe Christian (Florian Stetter) in dessen Heimatstadt Husum entschieden. Während sich Christian als Projektentwickler um große Bauvorhaben kümmert, führt Jana ihre eigene Praxis und sichert der Familie ein gutes Einkommen.

Ihr Leben scheint perfekt: Ihre Ehe ist auch nach vielen Jahren immer noch leidenschaftlich, sie engagiert sich an der Schule ihrer Tochter Lotta (Tilda Wunderlich) und ist immer zur Stelle, wenn sie gebraucht wird. Jana ist eine Frau, der die Menschen vertrauen. Christians alte Freunde sind auch ihre Freunde geworden.

Schritt zum Abgrund: Jana (Petra Schmidt-Schaller) findet ein blondes Haar auf dem Schal ihres Mannes. ARD-Degeto / Boris Laewen

Doch eines Morgens, als Jana ein langes blondes Haar auf dem Schal ihres Mannes bemerkt, ändert sich alles: Plötzlich beginnt sie an Christians Treue zu zweifeln, ist aber nicht im Stande, ihren Mann mit dem Verdacht zu konfrontieren. Ihre Souveränität schwindet von Tag zu Tag, und das Misstrauen setzt sich fest wie ein bösartiges Geschwür.

Jana wirft all ihre Prinzipien über Bord, überprüft heimlich Christians Handy, seine E-Mails, folgt ihm nach der Arbeit und findet: nichts! Erst als sie schließlich sein Auto durchsucht, stößt Jana auf ein Geheimnis, dessen Ausmaß sie zutiefst erschüttert …

ARD am Samstag, den 1. April um 20.15 Uhr und schon seit ein paar Tagen online first in der ARD Mediathek

Experte: SWR-Redakteur Karsten Umlauf