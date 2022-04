Film-und Fernsehempfehlungen für Ostern

Die Osterfeiertage und -ferien stehen vor der Tür. In den Mediatheken und Streamingdienste gibt es ein unglaubliches Angebot, um Filme und Serien zu schauen. Hier unsere Tipps für Sie!

Tipp 1

Die Toten Hosen in Ost-Berlin © SWR/ECO Media SWR ECO Media Auswärtsspiel Die Toten Hosen in Ost-Berlin Produktionsjahr: 2022 Laufzeit: 75 Minuten Genre: Dokumentation Sendezeit: Mittwoch, den 13. April 2022 um 22.50 Uhr im Ersten oder als Serie 3x30 Minuten in der ARD Mediathek

Schon kurz nach ihrer Gründung Ostern 1982 führt die Düsseldorfer Punk-Band „Die Toten Hosen“ die Stasi an der Nase herum: Die Musiker Campino, Andi, Breiti, Kuddel und Trini geben ein Geheimkonzert in einer Kirche, mitten in der damaligen DDR. In „Auswärtsspiel – Die Toten Hosen in Ost-Berlin“ wird dieses einzigartige Ereignis nun zum ersten Mal umfassend erzählt. Inzwischen eine der erfolgreichsten deutschen Bands überhaupt begeben sich „Die Toten Hosen" 40 Jahre später noch einmal auf die Spuren einer für sie bis heute unvergessenen Reise. Sie treffen erstmals wieder auf die Mitglieder von „Planlos“, die nach dem legendären Konzert von der Stasi verfolgt und drangsaliert worden waren. Exklusive Interviews, seltene Archivaufnahmen und emotionale Begegnungen dokumentieren, wie sich Punks in Ost und West gegen die Diktatur verbündeten und wie die Stasi versuchte, die Bewegung zu unterwandern.

Tipp 2

ard-foto s2-intern/extern ard-foto s1 Degeto/ORF/SquareOne Productions/Mona Film Euer Ehren Produktionsland: D/Österreich Produktionsjahr: 2022 Laufzeit: 6 Folgen á 45 MInuten Genre: Serie Sendezeit: online first ab 2. April 2022 und danach vier Monate lang in der ARD Mediathek verfügbar.

Für den Richter Michael Jacobi steht das Gesetz immer an erster Stelle. Als Vater gerät er jedoch in ein Dilemma: Sein Sohn Julian gesteht ihm einen Autounfall mit Fahrerflucht. Dass der schwer verletzte Motorradfahrer in Lebensgefahr schwebt, ist nicht das einzige Problem: Der Verunglückte ist der Sohn des Clanchefs Radan Sailovic, den Jacobi vor Jahren verurteilt hat. Aus Angst vor dessen Rache trifft der Richter eine schwerwiegende Entscheidung.

Grimme-Preisträger Sebastian Koch verkörpert in "Euer Ehren" grandios einen Starjuristen, der mit Recht und Gerechtigkeit bricht, um als Vater das vermeintlich Richtige zu tun.

Tipp 3

Bloodlands Die Goliath-Morde Produktionsland: Großbritannien Produktionsjahr: 2021 Laufzeit: 4 Folgen á 57 Minuten Genre: Krimiserie von BBC one

Die Entführung eines Ex-IRA-Chefs löst bei altgedienten nordirischen Ermittlern Alarm aus: Steckt derselbe mysteriöse Täter dahinter, der vor 22 Jahren vier Morde begangen haben soll? 1998 waren drei Männer verschwunden, außerdem die Ehefrau von Tom Brannick, der jetzt die Entführung aufklären soll. Brannick und sein Vorgesetzter wissen, dass damals ein Polizei-Insider hinter den Taten vermutet wurde, den man "Goliath" nannte.

Die britische Mini-Serie "Bloodlands – Die Goliath-Morde" erzählt eine packende Kriminalermittlung, die in der Gegenwart spielt, deren Spuren aber in die blutige Geschichte des Nordirland-Konflikts führen.

Das ZDF zeigt die vierteilige erste Staffel der Serie als Free-TV-Premiere und ‎strahlt die ersten beiden Folgen zusammengefasst zu "Bloodlands – Die Goliath-Morde (1 + 2)" an Ostersamstag und -Sonntag jeweils um 22 Uhr aus. ‎Die Episoden drei und vier folgen am Ostermontag, ‎18. April 2022, ‎um 22.00 Uhr.‎

Experte: Karsten Umlauf, Filmexperte