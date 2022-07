Filmtipps für heiße Sommernächte

Die Ferien stehen vor der Tür. Also, genug Zeit, um sich den einen oder andern Film anzuschauen. In den Mediatheken und Streamingdienste gibt es ein unglaubliches Angebot. Hier unsere Tipps!

Tipp 1 - "Die Glücksspieler"

ARD/BR/ORF Die Glücksspieler Produktionsland: Deutschland Produktionsjahr: 2022 Laufzeit: 6 Folgen á 45 Minuten Genre: Familienserie Sendezeit: In der ARD-Mediathek

Darum geht's:

Happy End und dann? Die turbulente Familienserie "Die Glücksspieler" fängt da an, wo Liebesfilme üblicherweise aufhören. Also dann, wenn die Liebe schon anstrengend wird, weil Kinder, Beruf und Freunde Ansprüche anmelden. Katharina Schüttler, Sergej Moya, Eko Fresh, Karolina Lodyga, Manuel Rubey und Lena Dörrie spielen drei Paare, die von einem großzügigen Herrn, gespielt von Branko Samarovski, ein ungewöhnliches Angebot bekommen: eine Million Euro und ein Jahr Zeit, um glücklich zu werden - egal, wie's läuft.

Tipp 2 - "King of Stonks"

Netflix "King of Stonks" Produktionsland: Deutschland Produktionsjahr: 2022 Laufzeit: 6 Folgen Genre: Comedyserie Sendezeit: ab dem 06. Juli auf Netflix

Darum geht's

Was passiert, wenn Gier und Machthunger auf “kreative Buchführung” und risikofreudiges Verhalten treffen? Felix Armand (Thomas Schubert) macht als Beinahe-CEO des Start-ups Cable Cash absolut alles, um das letzte Treppchen nach oben zu klettern. Während sein Chef Magnus (Matthias Brandt) sämtliche Aufmerksamkeit auf sich zieht, hält Felix im Hintergrund die bröckelnde Fassade gegenüber der Mafia, den Anlegern, der Börsenaufsicht und Shortsellern aufrecht – Schein und Sein unterscheiden sich schließlich auch nur durch zwei Buchstaben. Während er sich eine immer tiefere Grube aus frisierten Geschäftsbüchern schaufelt, wird der Börsengang zum Tanz auf dem Vulkan, und die hochgelobten Aktien (Stocks) der Cable Cash AG werden immer mehr zur aufgeblasenen Fehlinvestition (Stonks) – oder doch nicht?

Tipp 3 - "Ich war noch niemals in New York"

ARD/Degeto "Ich war noch niemals in New York" Altersfreigabe: FSK 0 Produktionsland: Deutschland Produktionsjahr: 2019 Laufzeit: 129 Minuten Genre: Spielfilm Sendezeit: 11. Juli 2022 um 20.15 Uhr im Ersten

Darum geht's

Im Leben der erfolgsverwöhnten TV-Moderatorin Lisa dreht sich alles um ihre Talkshow, Celebritys und die Quote. Für die Liebe gibt es ebenso wenig Platz wie für ihre Mutter Maria. Als die 66-Jährige nach einem Sturz in ihrer Wohnung das Gedächtnis verliert und im Krankenhaus erwacht, kann sie sich nur noch daran erinnern, noch niemals in New York gewesen zu sein, und macht sich sofort auf den Weg.

Lisa begibt sich zusammen mit ihrem Makeup-Artist Fred auf die Suche nach Maria. Auf einem Kreuzfahrtschiff, das gerade in Richtung New York ablegt, wird sie fündig. Als blinde Passagiere bleibt den dreien nichts anderes übrig, als sich die Überfahrt zu verdienen. Während Fred beim griechischen Bordzauberer Costa als Assistent anheuert, müssen Lisa und Maria im Room Service schuften. Schon bald nimmt die Überfahrt für Mutter und Tochter überraschende Wendungen: Maria verliebt sich in den charmanten Eintänzer Otto, der sie angeblich von früher kennt, und Lisa findet Gefallen an dem verwitweten Statistiker Axel Staudach, der mit seinem Sohn Florian reist. Axel passt zwar nicht ins Männerschema der etwas beziehungsgeschädigten Fernsehberühmtheit. Vielleicht ist das ein Grund, dem Flirt eine Chance zu geben …