Film- und Serientipps: Doku, Drama und Komödien

Eine spannende Doku über Ex-Kanzlerin Merkel, die Fortsetzung der Krimi-Erfolgsreihe aus Niederkaltenkirchen und eine Komödie mit Bastian Pastewka in der Hauptrolle - das sind nur unserer Film- und Serientipps für diesen Sommer.

Krimikomödie: "Rehragout-Rendezvous"

In Niederkaltenkirchen beschließt Oma ausgerechnet an Weihnachten, fortan mehr zu entspannen und das Kochen und Backen aufzugeben. Damit ist ungewiss, wer sich in der Familie um alles kümmern soll, zumal Susi gerade als stellvertretende Bürgermeisterin Karriere macht. Als zusätzlich der Steckenbiller Lenz verschwindet, wird Franz Eberhofer um Hilfe gebeten. Der Vermisstenfall entwickelt sich jedoch bald zu einem verzwickten Mordfall, als eine Krähe mit einem menschlichen Ohr auftaucht.

Ab dem 22. Juli in der ARD-Mediathek.

Szene aus der Krimikomödie "Rehragout-Rendevouz"

Komödie: "Überväter"

Dass Luca ein offeneres Verständnis vom Mannsein hat, ist in Mathis' Augen ein Zeichen von Schwäche. Die ohnehin brüchige Beziehung leidet weiter, der Kontakt beschränkt sich auf das Nötigste – bis die beiden notgedrungen aufeinander zugehen müssen.

Denn ihre Frauen werden gleichzeitig schwanger und hoffen auf eine große, glückliche Familie. Was zunächst für alle ein Schock ist, entpuppt sich als ungeahnte Chance. Vater und Sohn brechen schließlich zu einer Art Campingausflug auf, der es in sich hat ...

Derzeit in der ZDFMediathek.

Komödie: "Alles gelogen"

Als Autoverkäufer gehört das Flunkern für Hajo Siewers (Bastian Pastewka) quasi zur Jobbeschreibung. Auch zu Hause versucht er seinem Sohn beizubringen, dass es im Leben zugeht wie beim Pokern: ein kleiner Bluff hier, ein mittleres Luftschloss da, das kann einem selbst und sogar den Leuten, mit denen man zu tun hat, das Leben manchmal leichter machen.

Als der notorische Zuspät-Kommer Hajo aber kurz davor ist, seinen Job zu verlieren, fällt ihm spontan nur eine Geschichte ein, die für eine Notlüge doch ein bisschen zu groß ist. Seine Frau Vera (Katrin Wichmann) sei tot, erzählt er.

Derzeit in der ZDF-Mediathek.

Bastian Pastewka spielt die Hauptrolle in der Serie "Alles gelogen".

Dokumentarserie: "Angela Merkel-Schicksalsjahre einer Kanzlerin"

"Angela Merkel - Schicksalsjahre einer Kanzlerin" heißen die fünf Folgen à 25 Minuten. Sie beleuchten die Schlüsseljahre von Merkels Karriere und Kanzlerschaft. Die SWR-Serie stellt dabei die Sicht der "Generation Merkel" auf die Kanzlerschaft in den Mittelpunkt.



Derzeit in der ARD-Mediathek.

Ex-Bundeskanzlerin Merkel steht im Mittelpunkt der SWR-Dokumentationsserie "Schicksalsjahre einer Kanzlerin"

Drama-Serie: "Kleo" - 2. Staffel

Berlin, 14. Mai 2024 – Die Jagd nach dem roten Koffer geht weiter! Doch nun ist nicht nur Kleo hinter den geheimen Dokumenten hinterher, auch die CIA und der KGB sind plötzlich mit von der Partie. Dabei deckt Kleo nicht nur immer mehr über die Hintergründe auf, weswegen sie einst ins Gefängnis kam, sie erfährt auch immer mehr über ihre eigene Vergangenheit.

Die sechsteilige Minidramserie ist ab dem 25. Juli bei Netflix.

Mystery-Serie: "Sunny"

Nachdem eine Amerikanierin ihren japanischen Mann und Sohn verliert, bekommt sie einen Roboter zugeteilt. Suzie lebt mit ihrem Mann und Sohn in Kyoto, doch ein Flugzeugunglück lässt sie alleine zurück. Sie bekommt einen Haus-Roboter namens Sunny.

Derzeit bei Apple TV+.

Unser Experte: Karsten Umlauf, SWR-Filmkritiker