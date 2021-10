Im Internet ohne Festnetzanschluss - so geht das!

Immer mehr Menschen benutzen auch zu Hause zum Telefonieren vor allem das Mobiltelefon. Der Festnetzanschluss wird damit immer überflüssiger - außer für den Zugang zum Internet.

Wer zuhause für seine Geräte einen Zugang ins Internet haben, aber auf einen Festnetzanschluss verzichten möchte, braucht einen Router, der den Datenverkehr übers Mobilfunknetz abwickelt. Diese Geräte werden auch als Mobile Router bezeichnet.

Router sorgt für WLAN-Netz

In der Wohnung stellt der Router ein WLAN-Netz zur Verfügung. Wahlweise lässt sich aber auch ein Laptop oder PC per LAN-Kabel anschließen. In jedem Fall lassen sich mehrere Geräte parallel per WLAN und LAN mit diesem Router verbinden. Diese Router können teilweise auch mobil genutzt werden mit unterschiedlicher Stromversorgung.

Von der 12-Volt-Autosteckdose bis hin zur Akku-Stromversorgung gibt es verschiedene Ausstattungen für unterwegs. Der wichtigste Punkt, den man im Vorfeld abklären muss, ist die Mobilfunkabdeckung am gewünschten Aufstellort des Routers.

Der Breitband-Atlas des Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gibt Auskunft.

Mobilfunkanbieter vergleichen

Danach sollte man bei den jeweiligen Mobilfunkanbietern Tarife und Netzabdeckung an seinem Wohnort vergleichen. Man benötigt einen speziellen Mobilfunk-Tarif, der nur für Datenverkehr gedacht ist.

Die Höhe der Tarife richtet sich nach dem gewünschten Datenvolumen, das man in innerhalb eines Monats zur Verfügung haben möchte. Vom jeweiligen Telekommunikationsanbieter bekommt man nach Vertragsabschluss eine SIM-Karte, die in den Router eingelegt wird.

Experte im Studio: Andreas Reinhardt