So sichern Sie ihr Fahrrad gegen Diebstahl

Wer auf dem Fahrradausflug noch in ein Restaurant einkehrt, in der Stadt einkauft, oder das Rad als Pendler am Bahnhof abstellen muss, sollte sein Fahrrad entsprechend schützen.

Leider muss man sich im Klaren darüber sein, dass jedes Schloss irgendwie und irgendwann zu knacken ist: Es ist vor allem eine Frage der Zeit, die das Schloss den Zerstörungsversuchen standhält. Mit unseren Tipps erschweren Sie den Dieben aber die Arbeit. Benutzen Sie lieber ein gutes Falt-, Bügel-, oder Kettenschloss. Diese schützen besser als ein Drahtseil-Schloss und werden im Zahlungsfall auch von einigen Versicherungen gefordert.

Für ein gutes Schloss sollte man 50 bis 80 Euro investieren, in Risikogebieten auch mehr. Oder setzen Sie zwei Schlösser ein.

Beim Abschließen immer den Rahmen mit einem unbeweglichen Gegenstand verbinden. Am Besten das Hinterrad ebenfalls anschließen.

Wird das Fahrrad nur abgeschlossen, kann ein Dieb das Rad einfach mitnehmen und hat dann zuhause genug Zeit, das Schloss zu zerstören.

Felgen mit Schnellspanner lassen sich zwar leichter auswechseln, aber auch schneller stehlen. Dehalb:: Prioritäten abwägen! Innovative Sicherungssysteme, zum Beispiel mit codierten Radmuttern, sind besonders sicher gegen Teileklau.

Radwerkzeug sollte nicht am Fahrrad befestigt sein, sondern separat mitgeführt werden. Werkzeug hilft Ihnen zwar bei einer Panne, aber falsch gelagert, auch den Dieben. Fahrräder sind beliebte Diebesobjekte. Colourbox Mike Pavlov Das sollten Sie bei einer Fahrrad-Versicherung beachten Fahrräder gehören zunächst einmal zum Hausrat und sind in einer Hausratversicherung zumindest zu einem gewissen Prozentsatz eingeschlossen, d.h. der Einbruchdiebstahl aus der Wohnung, der Garage, dem Keller, ist zumindest teilweise abgedeckt. Der Diebstahl unterwegs ist in der Regel nicht in der Hausratversicherung eingeschlossen. Nur wenn man eine besondere Fahrradklausel im Hausratversicherungs-Vertrag hat, ist auch dieser sogenannte “einfache Diebstahl” abgedeckt. Spezielle Fahrradversicherungen gibt es nur wenige Sie sollten prüfen, welcher Prozentsatz der Versicherungssumme in der Hausratsversicherung für die Fahrräder vorgesehen ist. Wenn man sich jetzt gerade ein neues, teures Fahrrad - zum Beispiel ein E-Bike - gekauft hat, kann es sinnvoll sein, die Versicherungssumme oder den Fahrrad-Prozentsatz zu erhöhen. Spezielle Fahrradversicherungen werden von einigen wenigen Versicherungen angeboten. Die Kosten und die Leistungen variieren sehr stark, man muss genau hinschauen, um vergleichen zu können. Informationen zu Versicherungen bieten Fachhandel, Verbraucherzentrale, Stiftung Warentest, Fahrradclub ADFC und Verkehrsclub Deutschland VCD. Die Versicherungen schreiben das richtige Schloss oftmals vor Colourbox Erwin Wodicka Versicherungen verlangen oftmals ein gutes Schloss, sie führen auch Listen über gut eingestufte Schlösser. In der Regel sind diese mindestens 50 Euro teuer. Der Kaufbeleg muss aufbewahrt (und der Versicherung vorgelegt) werden. GPS-Tracker und Air-Tags: Elektronik zum Auffinden gestohlener Räder Mit einem GPS-Tracker oder einem Air-Tag fürs Fahrrad können Besitzer ihr Rad auch dann orten, wenn es gestohlen wurde. GPS-Tracker: Diese kleinen Geräte besitzen einen GPS-Empfänger, womit sie die derzeitige Position errechnen können und dazu eine SIM-Karte, womit das Gerät über die Mobilfunk-Verbindung seinen Standort mitteilen kann. Auf dem Smartphone des Besitzers zeigt eine entsprechende App des Herstellers die Ortungsdaten an. Für die SIM-Karte fallen dann je nach Hersteller monatliche oder jährliche Datenübertragungs-Kosten an, die sich im Bereich von ca. 3 bis 5 Euro monatlich bewegen. Air Tag: Die sogenannten Air-Tags sind nur für iPhone-Benutzer interessant. Diese kleine Geräte nutzen das gesamte Netzwerk der iPhones und den "Wo ist?"-Netzwerk-Dienst von Apple. Das Air-Tag sendet an andere Apple-Geräte in der Nähe ein Bluetooth Signal aus. Über diese Geräte, die ebenfalls das Netzwerk nutzen, wird ein Signal an die iCloud geschickt. So lässt sich vom Besitzer des Air-Tags der Standort genau abfragen. Experte: Zweiradfachhändler Tobias Eicker