In unserer neuen Reihe zeigen wir Ihnen, wie Sie unter anderem den Abfluss richtig reinigen, das Dampfbügeleisen entkalken oder den Gefrierschrank abtauen. Schauen Sie rein, es lohnt sich!

Backofen reinigen

Haben Sie hartnäckige Flecken im Backofen? Wir zeigen Ihnen in 3 Schritten, wie Sie ihn wieder zum Glänzen bringen.

Abfluss reinigen

Jeder hat sicher schon einmal einen verstopften Abfluss zuhause gehabt. Das riecht nicht besonders gut und ist lästig. Hier 5 schritte für eine umweltfreundliche Erste-Hilfe Maßnahmen, die auch Laien zuhause selber ausprobieren können.

Brände von festen und flüssigen Stoffen löschen

Bricht irgendwo ein Feuer aus, ist die schnellste Hilfe ein Feuerlöscher vor Ort. In 3 Schritten zeigen wir Ihnen, wie Sie feste und flüssige Stoffe richtig löschen.

Dampfbügeleisen entkalken und reinigen

Insbesondere durch Kalkablagerungen vom Leitungswasser im Wassertank verschlechtert sich mit der Zeit die Leistung des Dampfbügeleisens. Hier 3 Schritte das Dampfbügeleisen schonend zu reinigen.

Fettbrand löschen

Feuer löscht man mit Wasser – das weiß jedes Kind. Doch wenn Fett Feuer fängt, kann genau dieser Reflex zum Verhängnis werden – schwere Verbrennungen sind die Folge. Die sicherste Lösung sind sogenannte Fettbrandlöscher

Gefrierschrank abtauen und reinigen

Mindestens zweimal im Jahr sollte der Gefrierschrank abgetaut und gereinigt werden. In 4 Schritten zeigen wir Ihnen, wie Sie dabei am besten vorgehen sollten.

Schaum-Feuerlöscher richtig bedienen

Bricht irgendwo ein Feuer aus, ist die schnellste Hilfe ein Feuerlöscher vor Ort. So kann im Notfall oftmals Schlimmeres verhindert werden. Wir ziegen Ihnen in 3 Schritten, wie Sie einen Feuerlöscher richtig bedienen.

Silikonfuge erneuern

Silikonfugen im Badezimmer können mit der Zeit recht unansehnlich werden. Hier 5 Schritte, wie Sie Fugen ganze einfach erneuern können.

Wäschetrockner reinigen

Bei der Reinigung eines Trockners dreht sich vor allem um die Entfernung dieser Flusen. In 4 Schritten zeigen wir Ihnen, wie Sie es ganz einfach selber machen können.

Waschmaschine reinigen

Schnell sammeln sich regelrechte Keimherde in der Waschmaschine, die sie muffig riechen lassen. In 3 Schritten zeigen wir Ihnen, wie eine Waschmaschine mit Haushaltsmitteln in Schuss gehalten werden kann.