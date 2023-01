Dicke Bohnen aussäen

Eine wahre Delikatesse sind die jungen, milchreifen Bohnensamen. Ungeduldige Gärtner können sie jetzt schon im Freien aussäen. Was Sie dabei beachten sollten, erfahren Sie von Gärtnermeister Peter Berg.

Die Dicke Bohnen sind auch als Saubohne, Acker- oder Puffbohne bekannt. Sie stammt aus dem Mittelmeerraum, wo sie auch heute noch in der traditionellen Küche verankert ist.

Richtig aussäen

Die dicken Samen werden so früh als möglich - am besten Ende Februar /Anfang März - an Ort und Stelle ausgesät. Legen Sie die Samen mindestens 7-10 cm tief und in der Reihe mit 10 cm Abstand; der Reihenabstand sollte 50 cm betragen. Die Sämlinge überstehen einen späten Frühlingsfrost meist ohne Schaden.

Die Pflanze

Dicke Bohnen entwickeln sich rasch. Sie bilden einen hohen, starken Mitteltrieb. Ihre gefiederten Blätter haben eine charakteristische blau-grüne Farbe. Die duftenden weißen Schmetterlingsblüten sind schwarz gefleckt. Je früher Sie die Dicken Bohnen aussäen, desto besser und gesünder wachsen sie heran. Über die Jahre werden Sie beobachten können, dass der mögliche Befall mit Schwarzen Läusen entsprechend geringer ist.

Erntezeit

Im Juni liegt die Haupterntezeit der früh gesäten Dicken Bohnen. Pflücken Sie die grünen Schoten, wenn die Samen noch milchig-weiß sind.

Im Garten: Peter Berg, Gärtnermeister