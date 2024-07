per Mail teilen

Hansjörg Haas ist in der Gartenszene kein Unbekannter. Sein Universum öffnet der Gartenbauingenieur in der Saison einmal im Monat und freut sich über interessierte Besucher. Raffiniert ist nicht nur jeder Gartenbereich, sondern auch die Einbettung in die malerische Umgebung.