Wer sich neu verlieben will, der braucht durchaus etwas Mut, gerade, wenn man aus einer langen Beziehung kommt oder schon länger nicht mehr aktiv war. Wir haben Tipps.

Tipp 1: Der eigene Freundeskreis

Im eigenen Freundeskreis auf Partnersuche und "den guten Kumpel", "die alte Bekannte" mal nur zu zweit treffen, ohne die Clique.

Tipp 2: Auf einer Online-Dating-Plattform anmelden

Erstellen Sie ein Profil auf einer Dating-Plattform im Internet. Wenn Sie schüchtern sind, wählen Sie als Foto keine Nahaufnahme, sondern nehmen ein Foto, das Sie bei einer Freizeitaktivität zeigt.

Machen Sie ehrliche Angaben machen zu Ihrem Beziehungsstatus ( ledig, geschieden, getrennt, verwitwet), Familienstatus (Kinder, Enkel) und sagen Sie, was Sie suchen - eine feste Beziehung, Freundschaft, Freizeitgestaltung oder nur Sex?

Bei mangelnder Resonanz verändern Sie Ihr Profil, setzen Sie andere Schwerpunkte.

Colourbox pixels

Tipp 3: Nehmen Sie Kontakt auf

Prüfen Sie in diesem frühen Stadium, ob jemand echtes Interesse an Ihnen hat: Stellt jemand Fragen oder erzählt jemand nur von sich? Und umgekehrt: Stellen Sie Fragen, um mehr über den anderen zu erfahren. Schicken Sie sich Sprachnachrichten und telefonieren Sie miteinander, um sich näher kennen zu lernen.

Tipp 4: Die erste Begegnung

Treffen Sie sich an einem neutralen Ort wie Café oder Restaurant. Klären Sie den Beziehungsstatus: wie ist das Verhältnis zu Ex-Partner:innen und zur Familie. Stellen Sie fest, ob Sie Werte und Humor teilen.

Dating-Buchtipps Annette Hosenfeld: "Mit Lust zu Dir." Knaur Balance, 18 Euro.

Katja Lewina: "Sie hat Bock." Dumont, 20 Euro

Katja Lewina: "Bock. Männer und Sex." Dumont Taschenbuch, 12 Euro

Annabell Neuhof,

Julia Henchen: "Ohjaaa!-Journal für deine Lust". Beshu Books, 21,90 Euro

Julia Henchen: "Lustfaktor" mvg-Verlag, 17 Euro

Tipp 5: Was tun, bei gegenseitigem Gefallen?

Lassen Sie den anderen nicht aus "strategischen" Gründen "zappeln", zeigen Sie Ihre Sympathie. Testen Sie, wie gut Sie miteinander streiten können. Wenn Sie beide Lust darauf haben, haben Sie Sex! Wenn Sie eine Partnerschaft wollen, sagen Sie, dass es Ihnen ernst ist und löschen Sie Ihr Profil!

Tipp 6: Wie sage ich "nein" bei Nicht-Gefallen?

Sagen Sie es Ihrem Gegenüber so früh und so ehrlich wie möglich, um keine falschen Erwartungen zu nähren. Das könnte so gehen: "Ich möchte Dich nicht verletzen, aber ehrlich sein, um keine falschen Erwartungen zu wecken. Bei mir ist emotional der Funke leider nicht übergesprungen, ich habe kein weiteres Interesse an vertieftem Kontakt."

Expertin: Dr. Annette Hosenfeld, Paar-Therapeutin