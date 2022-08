Hundetrainerin Jennifer Jung hat der Liebe wegen einen beruflichen Neuanfang an der Mosel gewagt und eine Hundetagesstätte aufgebaut. Halbtags oder ganztags können Frauchen und Herrchen ihre Hunde in der HuTa in Trier abgeben. Bis zu 50 Tiere können dort versorgt werden mit allem, was das Hundeherz begehrt. mehr...