Darum braucht jede Frau einen Sport-BH

Die weibliche Brust besteht aus weichem Bindegewebe, Fett- und Drüsengewebe und wird von Bändern gehalten.

Wenn Sie einen Kilometer joggen, dann schwingt die Brust in etwa 84 Meter mit, wenn sie nicht durch den richtigen Sport-BH gestützt wird. Und das auch, wenn Sie vielleicht nur eine eher kleine Oberweite haben.

Ein Sport-BH ist nicht nur etwas für große Brüste

Viele Frauen mit einer kleinen Brust denken oft, dass sie keine Unterstützung beim Sport benötigen. Das ist falsch, denn jede einzelne Erschütterung ohne genügend Unterstützung zerrt am Bindegewebe. Auf Dauer kann das zu unwiderruflichen Bindegewebs-Schädigungen führen.

Unschöne Dehnungsstreifen und Verlust von Elastizität können die Folge sein – und das auch schon bei jungen Mädchen!

Der Rücken leidet mit

Gerade bei größeren BH-Größen schmerzt die Brust bei jeder Bewegung auch sehr unangenehm. Ohne den richtigen Halt kann es auch zu Nacken- und Rückenschmerzen kommen.

Warum es ein spezieller Sport-BH sein muss

Der wesentliche Unterschied vom Sport-BH zum normalen Alltags-BH ist das Material. Der Stoff muss z.B. in der Lage sein, den Schweiß gut nach außen zu transportieren, damit die Haut trocken bleibt. Gerade auch unter der Brust schwitzt man stark.

Deswegen müssen die Materialien sehr atmungsaktiv sein. Ideal ist z.B. ein Frotteeband am Bund.

Worauf Sie beim Kauf eines Sport-BHs achten sollten

Es darf beim Bewegen nichts scheuern, nichts drücken und nichts reiben. Zudem sollten die Verschlüsse glatt sein, die Träger unelastisch, aber gepolstert.

Die BHs sind meist ohne Bügel und am Dekolleté viel höher geschlossen, um das Bindegewebe optimal zu stützen und dafür zu sorgen, dass bei der Bewegung auch alles da bleibt, wo es hingehört.

Wie ein Sport-BH sitzen sollte

Achten Sie darauf, dass die Träger verstellbar sind, so dass der BH perfekt auf Ihre Cupgröße eingestellt werden kann.

Der Schnitt sollte so sein, dass die Brust in der Mitte gut geteilt wird, so dass der Schweiß gut nach außen abtransportiert werden kann.

Durch diese Besonderheiten und Unterschiede zum normalen BH fängt der Sport-BH ca. 80 Prozent der Brustschwingung ab!

Bustiers gehen zu wenig Halt

Bustiers sind bei vielen Frauen sehr beliebt. Sie bestehen meist aus einem sehr elastischen Material zum Reinschlüpfen.

Durch den hohen Elasthan-Anteil geben diese jedoch deutlich weniger Halt. Zudem lassen sie sich nicht perfekt im Umfang oder am Träger auf die Trägerin einstellen. Das geht vielleicht noch zum Yoga, aber bei allen anderen Sportarten benötigt die Brust wesentlich mehr Halt um in Form zu bleiben.

Wie Sie die richtige Größe finden

Viele Frauen scheuern sich beim Sport bei gleichbleibenden Bewegungen wund, z.B. bei langem Laufen. Die Ursache liegt meist darin, dass der BH zu weit oder zu locker sitzt. Es entsteht durch den Schweiß mit seinem Salzanteil eine Scheuerfunktion.

Der Sport-BH sollte deswegen immer so gut sitzen wie eine neue Jeans. Sie sollten sich damit wohlfühlen, aber ihn bitte nie zu weit wählen. Wählen Sie den BH auf jeden Fall immer etwas strammer und körpernaher als den Alltags-BH.

Sport-BHs gibt es in allen Größen

Sport-BHs sind in allen Grössen (von A-K-Cup) erhältlich. Preislich liegt ein guter Sport-BH bei zirka 65 Euro.

Sport-BH: Verschluss vorne oder hinten?

Ein BH mit Rückenverschluss lässt sich immer besser auf die eigene Größe einstellen. Bei kleineren Oberweiten kann auch ein Vorderschluss gewählt werden oder wenn man beim Sport viel auf dem Rücken liegt. Allerdings wird er meist nur mit einem Reißverschluss geschlossen, der sich auch gern mal von selbst wieder öffnet.

2023 ist die Trendfarbe rot

Anthrazit- und Schwarztöne sind immer angesagt, da diese perfekt zu jedem bunten Sport-Outfit immer schick aussehen. Die absolute Trendfarbe im Sommer 2023 allerdings rot.

Sport-BH immer ins Wäschesäckchen

Nach jedem Tragen sollte man den Sport-BH bei 30 Grad im Wäsche-Säckchen in der Waschmaschine mit einem Kurzprogramm mit wenig Schleuderumdrehungen waschen. Bitte immer den Verschluss schließen!

Optimal gepflegt wird der BH mit einem speziellen Sport-Waschmittel oder Microfaser-Waschmittel. Unbedingt auf Weichspüler und Wollwaschmittel verzichten.

Auf Ökotex-Siegel achten

Achten Sie beim Kauf auf das Ökotex-Standardsiegel. So können Sie sicher sein, dass die verwendeten Materialien auf Schadstoffe geprüft sind. Riechen Sie beim Kauf einmal am Stoff. Riecht es nach Chemie, ist meist auch viel Chemie drin!

Es gibt eine gute Auswahl an Schnitten, Designs und Grössen. Lassen Sie sich am besten im Fachgeschäft beraten!

Im Studio: Heike Riha, Dessousexpertin