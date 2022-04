Cookies, Tracker und Co.: Was tun gegen die Datensammlung im Internet?

per Mail teilen

Wir alle kennen sie: Felder die auf Webseiten aufploppen und uns auffordern, auf "Akzeptieren" zu klicken, damit unsere Daten aufgezeichnet werden können. Das können wir dagegen tun.

All unsere Aktivitäten im Internet - egal, ob wir surfen, einkaufen oder uns informieren - werden in der Regel durch sogenannte Cookies oder Tracker aufgezeichnet. Die Aufzeichnungen sind zum Beispiel dazu da, Usern personalisierte Internet-Werbung und Links ausspielen zu können.

Wie werden die Daten über uns gesammelt?

Das sogenannte Fingerprinting-System arbeitet mit Daten, die der Computer von sich aus preisgibt, wenn man eine Internet-Seite aufruft. Das sind zum Beispiel die IP-Adresse, das Betriebssystem, der verwendete Browser, die Bildschirm-Auflösung und weitere technische Daten.

Mit diesen Daten ist es möglich, zu sagen, von welchem Rechner aus gesurft wurde - und sogar, wer den Rechner bedient hat. So ist es auch möglich, bestimmten Nutzerinnen und Nutzern bestimmte Infos oder Werbeanzeigen anzuzeigen.

Was sind Cookies? Was sind Tracker? Cookies sind im Prinzip kleine Text-Dateien, die auf dem privaten, lokalen Rechner abgelegt werden und etwa beim Online-Shopping den Inhalt eines Warenkorbs abspeichern. Dadurch geht zum Beispiel der gefüllte Warenkorb auch dann nicht verloren, wenn die Seite zwischendurch geschlossen wird. Tracker sind dagegen programmierte Bestandteile von Internetseiten. Sie protokollieren das Surf- und Klickverhalten des Nutzers und senden die Daten aktiv an den Betreiber der Internetseite - oder auch andere Firmen.

Warum ist personalisierte Werbung problematisch?

Gegen Werbung im Netz ist an sich wenig einzuwenden, denn viele Gratis-Dienste müssten ohne Werbeeinnahmen Nutzungsgebühren erheben oder den Betrieb ganz einstellen. Insgesamt werden aber beim Tracking eine Unmenge an Daten gesammelt, die weit über das hinausgeht, was man braucht, um persönliche Werbung zu schalten.

Wenn wir im Internet surfen, werden stets viele Daten über uns gesammelt. SWR

Cookies: Welche Daten werden über mich gesammelt?

Wer wissen möchte, welche Daten über sie oder ihn gesammelt werden, der kann sich ein sogenanntes Add-On installieren. Beim Browser Firefox heißt das Zusatz-Programm dazu zum Beispiel Lightbeam. Für die Browser für Chrome, Safari, Internet Explorer und Opera heißt die Erweiterung, das Add-On Disconnect.

Hilft es, auf den privaten Modus umzustellen?

Der sogenannte private Modus im Browser Hilft nicht wirklich. Denn Cookies und Verläufe werden damit zwar nicht gespeichert, aber das Fingerprinting-System kann immer noch greifen. Das liegt daran, dass die IP-Adresse, der Rechner, das Betriebssystem, der Browser und die Auflösung nach wie vor mitgeteilt werden.

Auch die "Do not track"-Einstellung im Browser hilft nicht zuverlässig, denn die aufgerufene Webseite und der Betreiber einer Webseite müssen sich nicht dran halten, keine Daten zu tracken.

Die Stiftung Warentest hat im September 2017 neun kostenlose Tracking-Blocker als Add-On und den ebenfalls kostenlosen Browser "Cliqz" getestet.

Auch der recht neue mit der EU-weit geltenden Datenschutzgrundverordnung konforme Browser Brave bietet eine bereits integrierten Trackingschutz.

So hinterlassen Sie weniger Datenspuren auf Ihrem Rechner

Wie ist es mit dem Tracking auf dem Smartphone?

Da das Smartphone weit mehr Sensoren enthält als ein stationärer Computer und gerade der momentane Aufenthaltsort zu den besonders interessanten Daten gehört, werden bei Smartphones noch mehr Daten gesammelt.

Die Datensammelwut kann man immer wieder etwas unterbinden, in dem man im verwendeten Browser immer wieder die Daten löscht und die Berechtigungen bei den Apps kontrolliert beziehungsweise eindämmt.

Zusätzlich gibt es für die beiden großen Smartphone Betriebssysteme Apples iOS und Googles Android auch Blocker-Apps - bei Apple ist das Adguard, bei Android Blockada.

Experte im Studio: Andreas Reinhardt, Multimedia Fachjournalist