Der Chelsea Chop ist eine Technik aus der englischen Gartentradition und ein toller Tipp für den Staudengarten. Bei diesen Stauden können Sie den Chelsea Chop mal ausprobieren.

Einfach mal ausprobieren!

Warum sollte es eine gute Idee sein, Pflanzen einzukürzen, die so richtig im Wachstum sind? Zugegeben gehört etwas Mut dazu beim ersten Mal. Aber gerade hochwachsende Stauden, die aus den Blattachseln austreiben, werden so angeregt sich zu verzweigen und sogar mehr Blüten anzusetzen. Durch den Rückschnitt bekommen die Pflanzen einen kompakteren Wuchs, neigen weniger zum Auseinanderfallen und wir verlängern die Blütezeit. Wichtig: Diesen Rückschnitt nicht zu spät vornehmen, damit die Pflanze nicht an Vitalität verliert. Ab Ende Mai nicht mehr schneiden!

Diese Stauden profitieren:

Besonders die Hohe Fetthenne eignet sich für den Chelsea Chop. Wenn Sie bis maximal Ende Mai alle Triebe um etwa ein Drittel zurückschneiden, wächst sie sehr buschig und ihre Blütezeit wird nach hinten verschoben. Wenn Sie mehrere Fetthennen haben, können Sie manche zurückschneiden und andere lassen – so verlängern Sie die Blütezeit.

Auch Glattblatt- und Raublatt-Astern regen Sie durch den Rückschnitt um ein Drittel zu einer besonders reichen Blüte an. Gerade Astern, die langbeinig werden, wachsen deutlich kompakter.

Genauso ist es bei Katzenminzen. Hier können Sie auch verteilt über die ganze Pflanze nur ein Drittel der Triebe einkürzen und so erreichen, dass der ganze Strauch länger blüht.

Bewährt hat sich der Chelsea Chop - übrigens benannt nach einer berühmten Blumenshow in England, auch beim Phlox und bei Indianernesseln.

