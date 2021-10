Voraussichtlich ab November tritt ein neuer Bußgeldkatalog in Kraft: Für Raser, Parksünder und sogenannte Poser wird es teurer und Falschparker können sogar Punkte in Flensburg kassieren.

Wer in geschlossenen Ortschaften beispielsweise 20 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt und geblitzt wird, zahlt statt 35 bald 70 Euro. Teurer werden künftig zum Beispiel auch Parkverstöße. Das kann bald bis zu 55 Euro kosten. Und wer in zweiter Reihe parkt, dem droht sogar ein Eintrag in das Fahreignungsregister, das vom Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg geführt wird.

Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Radfahrer und Fußgänger sollen besser geschützt werden. Ein wichtiger Punkt: Wer künftig keine Rettungsgasse nach einem Unfall auf der Autobahn bildet, dem droht ein Fahrverbot.

Der ADAC hat den alten und neuen Bußgeldkatalog aufgelistet.

Führerschein ist bei acht Punkten weg

Wenig geändert hat sich bei bei der Flensburger "Verkehrssünderdatei". Dort werden je nach Vergehen die gesammelten Punkte aufgeführt. Wer zum Beispiel innerorts 21 Stundenkilometer zu schnell fährt und geblitzt wird, bekommt einen Punkt.

Auch Falschparken in zweiter Reihe kann mit einem Punkt bestraft werden. Wer die Rettungsgasse blockiert, ist mit zwei Punkten dabei. Eine Fahrt mit zu viel Alkohol am Steuer kann sogar drei Punkte kosten.

Nach acht Punkten ist dann erst einmal Schluss - der Führerschein wird entzogen. Zuvor gibt es durch die Behörde eine Ermahnung - bei vier Punkten - oder eine Verwarnung bei sechs Punkten.

Der Punkteabbau ist auf zwei Wegen möglich:

1. Auf Zeit spielen: Nach einer bestimmten Dauer werden Punkte in Flensburg wieder gelöscht. Ein-Punkte-Verstöße werden nach 30 Monaten getilgt, Zwei-Punkte-Verstöße erst nach fünf Jahren und Drei-Punkte-Verstöße erst nach zehn Jahren.

2. Aktiv Punkte abbauen: Wer einen maximalen Punktestand von 5 Punkten im Fahreignungsregister hat, kann freiwillig ein Fahreignungsseminar besuchen und dadurch einen Abzug von einem Punkt erreichen. Das geht allerdings nur alle fünf Jahre.

Wie viele Punkte habe ich in Flensburg?

Wer wissen will, was über ihn in Flensburg gespeichert ist, kann einen schriftlichen Antrag ans Kraftfahrt-Bundesamt stellen. So eine Anfrage ist kostenlos. Dazu müssen Sie Ihre Personendaten angeben, sowie am besten eine Kopie des gültigen Personalausweises oder des Reisepasses beifügen, sowie den Antrag unterschreiben.

Experte im Studio: Urs Hoernstein, Fachanwalt für Verkehrs- und Versicherungsrecht