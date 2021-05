In der Grillsaison können wir wieder selbst Burger bruzzeln, ohne dass die Bude stinkt. Hier die wichtigsten Tipps, worauf Sie beim Einkaufen der Zutaten achten sollten.

1. Burger-Patties

Klar, selbst gemachte Burger-Patties sind super. Da können wir die Qualität des Fleisches aussuchen und reinmachen, was uns schmeckt. Es gibt aber auch gute Gekaufte. Achten Sie darauf, dass keine Geschmacksverstärker und Zusatzstoffe enthalten sind. Es sollte also nichts auf der Zutatenliste stehen, was Sie selbst in der Küche nicht verwenden würden.

2. Burger-Genuss - ohne Fleisch

Wer lieber fleischlos unterwegs ist, hat inzwischen eine ordentliche Auswahl. Auch hier gilt: Je weniger Zutaten, umso besser. Natürliche Aromen können Sie in Kauf nehmen. Dafür tun Sie was fürs Klima, indem Sie weniger Fleisch essen.

3. Das Brötchen

Bei den Brötchen sollten Sie darauf achten, dass nur die Grundzutaten enthalten sind, die ein guter Burgerbrötchen-Teig braucht: Mehl, Hefe, Butter, Salz und eventuell Milch. Zuckerfreie Brötchen werden Sie allerdings kaum zu kaufen kriegen. Wenn Sie darauf Wert legen, müssen Sie selbst backen...

4. Die richtige Sauce

Bei den Saucen ist die Bandbreite im Supermarkt riesig. Und hier lohnt sich der Blick auf die Zutatenliste besonders. Verdickungsmittel, acetyliertes Distärkeadipat, modifizierte Stärke und sonst noch tolle Dinge, die eine E-Nummer brauchen, liest man da gerne auf der Zutatenliste. Muss alles nicht sein! Tomatenmark, Essig, Salz, Zucker – that’s it.

5. Und was ist mit Zwiebeln?

Wer karamellisierte Zwiebeln auf dem Burger mag, sollte sie selbst machen. Zu kaufen gibt es „nix Gscheites“. Und es ist ja auch soooo einfach selbst zu machen.

Woraus besteht der klassische Burger?

