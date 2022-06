Büchertipps: Sommer, Sonne, Gartenglück

In den Sommerferien haben wir vielleicht mehr Zeit, um in Büchern zu schmökern. So können wir etwas lernen, das den Spaß am Gärtnern noch erhöht.

Tipp Nummer Eins: Mit Witz, Charme und Methode Das etwas andere Gartenbuch von Katrin Iskam und Beate Balz:

Zwei erfolgreiche Garten-Bloggerinnen, die den insektenfreundlichen Landhausgarten lieben, geben in diesem neu erschienenen Buch Tipps fürs gesamte Gartenjahr. Immer mit dabei: Rauhaardackel Tyson.

Kosmos Verlag 2022. 25,00 Euro. ISBN 978-3440176276. Tipp Nummer Zwei: Kleiner Garten naturnah Naturoasen im Wohnzimmerformat lebendig und schön gestalten von Ulrike Aufderheide:

Für den kleinen Garten, in dem man auch auf wenigen Quadratmetern etwas Schönes zaubern möchte, vielfältige Inspirationen zur Gestaltung.

Pala Verlag 2021. 22,- Euro. ISBN 978-3895664120 Tipp Nummer Drei: Genießen statt Gießen Colourbox Simon Kadula Trockenheitstolerante Gärten gestalten von Annette Lepple:

Wer will in diesen Zeiten ständig den Garten bewässern? Beliebte und bewährte Anregungen mit schönen Pflanzen, die auch ohne regelmäßiges Gießen gedeihen.

Eugen Ulmer Verlag 2. Auflage 2020. 24,95 Euro. ISBN 978-3818610449 Tipp Nummer Vier: Das unglaubliche Hochbeet Ernten bis zum Umfallen. Wie Sie ein Hochbeet planen, selber bauen, richtig befüllen, bepflanzen und vieles mehr. Von Doris Kampas:

Gärtnern ohne Bücken, in praktischen Hochbeeten zu verschiedenen Themen, vom "Pizza-Pasta-" bis zum "Winter-Hochbeet".

Expertin im Studio: Buchhändelerin Andrea Biedermann

