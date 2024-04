Welche aktuellen Krimis bieten fesselnde Unterhaltung? Zum Welttag des Buches hat Buchhändlerin Andrea Biedermann Büchertipps für Sie.

1. Tipp "Der Donnerstagsmordclub"

Wer meint, dass es in Seniorenresidenzen immer beschaulich zugeht, der lasse sich beim Lesen dieser unterhalsamen englischen Krimi-Serie von Richard Osman eines Besseren belehren. Der "Club", den vier Bewohner in ihrer luxuriösen Residenz gründen, möchte zunächst einmal ungeklärten, ehemaligen Fällen auf den Grund gehen und trifft sich dazu immer donnerstags.

Doch als sich in der näheren Umgebung ein "aktueller" Mord ereignet, ist das für das Kleeblatt eine besondere Herausforderung. Elizabeth (ehemalige Geheimagentin), Ibrahim (ehemaliger Psychiater) Joyce (frühere Krankenschwester) und Ron (Ex-Gewerkschaftsboss) arbeiten Hand in Hand, können sich auf ihre jeweiligen Stärken verlassen und sind damit oft gewiefter als die Polizei.

Richard Osman erzählt mit viel charmantem Witz und bringt auch die altersbedingten Schwächen der Senioren zur Sprache. Das macht das Ganze authentisch und noch sympathischer. So dass man auch gern zum nächsten Band greift, vier sind bislang erschienen.

Pressestelle Ullstein Verlag Richard Osman: Der Donnerstagsmordclub 12,99 Euro Genre: Krimi Verlag: Ullstein Verlag ISBN: 978-3471360149

2. Tipp: "Stummer Schrei"

"Stummer Schrei" ist der Auftakt zu einer neuen Krimireihe des erfolgreichen schwedischen Krimiautors Arne Dahl. Eva Nyman, Kriminalhauptkommissarin übernimmt mit ihrem Team die Leitung eines Falls, in dem zunächst zwei Menschen bei zwei unterschiedlichen Sprengstoffattentaten ums Leben kommen.

Ein Schreiben, das direkt an Nyman geht, bestätigt den Verdacht, dass ein Zusammenhang besteht: offensichtlich sind die beiden Anschläge politisch motiviert, der Attentäter wird in den Reihen von Klimaaktivisten gesehen. Doch eine zweite Ebene mischt sich in Nymans Ermittlungen. Es deutet doch einiges darauf hin, dass ihr ehemaliger Kollege Frisell am Attentat beteiligt ist. Jetzt gilt es einen dritten, schon angekündigten Anschlag zu verhindern.

Psychologisch spannend und vielschichtig zeichnet Arne Dahl seine Figuren und macht große Lust auf mehr. Der politische und sozialkritische Hintergrund ist dabei äußerst brisant und sorgt für eine zweite Ebene.

Pressestelle Piper-Verlag Arne Dahl: Stummer Schrei 17 Euro Genre: Krimi Verlag: Piper ISBN: 978-3-492-07241-0

3. Tipp: "Das Haus am Gordon Place"

Das Buch der Historikerin Karina Urbach ist eine Mischung aus Krimi und historischem Agententhriller. Der Vater der Autorin hat für den amerikanischen Geheimdienst gearbeitet. Urbach erzählt auf auf zwei Zeitebenen nach wahren Begebenheiten.

Auf der einen Seite: Wien 1948, die Stadt ist geteilt. Daphne Parson, MI6 Agentin, nutzt die Dreharbeiten zum weltberühmten Film "Der dritte Mann", um zu Spionagezwecken unbemerkt in den sowjetischen Sektor zu gelangen. Dieser Schritt ist für sie lebensgefährlich.

Auf der anderen Seite: London 2024. Der Historiker Professor Hunt lebt in der ehemaligen Wohnung von Parson am Gordon Place. Während eines Auslandsaufenthalts geschieht ein Mord in dieser Wohnung, Hunt wird verdächtigt und gerät immer tiefer in die unbekannte Vergangenheit Daphne Parsons.

Karina Urbach hat einen hochspannenden, intelligenten Kriminalroman geschrieben. Sie führt am Ende des Bandes auf, welche historischen Fakten er enthält. Auch das ist sehr interessant zu lesen. Ein Krimi fernab vom Mainstream, der zusätzlich Einblicke in die Welt der Spionage bietet, leicht und fesselnd zu lesen.

Pressestelle Limes Verlag Karina Urbach: Das Haus am Gordon Place 17 Euro Genre: Krimi Verlag: Limes ISBN: 978-3- 8090-2766-9

4. Tipp "Das Schweigen des Wassers"

Die Autorin Susanne Tägder hat früher am Sozialgericht in Karlsruhe gearbeitet und lässt ihre Erfahrungen in ihren ersten Kriminalroman einfließen: Anfang der Neunziger Jahre und damit kurz nach der Wende wird Hauptkommissar Groth nach Jahren im Westen zurück in seine alte Heimat versetzt. Er soll dort als als Aufbauhelfer Ost Kollegen in westdeutscher Polizeiarbeit schulen.

Zur selben Zeit wird die Leiche des Bootverleihers Siegmar Eck im örtlichen See gefunden. Groth ahnt, dass es sich hier nicht um einen Unfall handelt, denn kurz zuvor war Eck bei ihm und behauptete, er werde verfolgt. Die Spur führt den Kommissar zu einem ungelösten Mordfall Ende der Siebziger Jahre.

Susanne Tägder nimmt sich hier einen wahren Kriminalfall der DDR zur Grundlage und bietet auf spannende Weise auch Einblicke in die Zeitgeschichte.

Pressestelle Tropen Verlag Susanne Tägder: Das Schweigen des Wassers 17 Euro Genre: Krimi Verlag: Tropen Verlag ISBN: 978-3-608-12254-1

Unsere Expertin: Buchhändlerin Andrea Biedermann