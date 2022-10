Buchtipps: Bestseller schreibender Frauen

Mit einem neuen Krimi macht Ingrid Noll von sich reden, und auch weitere Bestseller-Autorinnen bieten uns fesselnden neuen Lesestoff. Die Kaffee oder Tee-Expertin und Buchhändlerin Andrea Biedermann empfiehlt einige ihrer Lieblingsbücher zum Verschenken und zum anregenden Lesen daheim:

Buchtipp 1

Diogenes Verlag Tea Time von Ingrid Noll Genre: Kriminalroman Verlag: Diogenes Verlag ISBN: 978-3257072143

Preis: 25 Euro

Darum geht's:

Ingrid Noll hat ihren neuen Kriminalroman diesmal in ihre Heimatstadt Weinheim verlegt. Dort kommen sechs Freundinnen in Bedrängnis, nachdem die eine, Nina, ihre Handtasche verlegt und diese von einem Mann gefunden wird. Er denkt, sie erpressen zu können. Doch da ist er bei den Freundinnen an der falschen Adresse!

Wer schon einmal das Glück hatte, die überaus erfolgreiche Kriminalautorin Ingrid Noll zu treffen, spürt schon beim Gespräch ihren lebendigen und feinen Humor, den man auch in jedem ihrer Kriminalromane erkennt.

Buchtipp 2

Penguin Verlag Zur See von Dörte Hansen Genre: Roman Verlag: Penguin Verlag ISBN: 978-3328602224

Preis: 24 Euro

Darum geht's

In ihrem dritten Roman erzählt die Bestsellerautorin Dörte Hansen eine Familiengeschichte, die auf einer kleinen Nordseeinsel spielt. Seit Generationen leben hier die Familien vom Tourismus, der sich mit den Jahren gewandelt hat: wo früher die Reisenden in Familien zur "Sommerfrische" untergebracht waren, kaufen sich jetzt mehr und mehr Fremde Häuser, die von den Insulanern verlassen sind. Doch auch die Menschen selbst haben sich verändert. Mit großem Einfühlungsvermögen teilweise lyrisch, dann wieder fast rau wie das Inselleben, beschreibt Hansen hier das Leben der Familie Sander.

Hansen begeisterte schon mit ihren Romanen "Altes Land" und "Mittagsstunde" ein großes Publikum, beide Romane wurden auch verfilmt. Und sie brilliert hier zum dritten Mal.

Buchtipp 3

Dumont Verlag Kummer aller Art von Mariane Leky Genre: Romane & Erzählungen Verlag: Dumont Verlag ISBN: 978-3832182168

Preis: 22 Euro

Darum geht's:

Mariana Leky, die mit ihrem 2017 veröffentlichten Roman „Was man von hier aus sehen kann“ sehr großen Erfolg hatte, veröffentlicht in diesem Buch 39 Erzähltexte. Sie sind zuvor als Kolumnen in gekürzter Form in der Zeitschrift Psychologie heute erschienen. Mariana Leky beschreibt Alltagssituationen, die uns an den Rand bringen könnten, zart erzählt und damit wunderbar aufgelöst. Der Band passt hervorragend in unsere Zeit. Er lässt sich lesen wie ein Roman, kann aber auch in Häppchen gelesen werden. Ein toller Titel zum Verschenken!

Buchtipp 4

Piper Verlag Eine Frage der Chemie Bonnie Garmus Genre: Roman Verlag: Piper Verlag ISBN: 978-3492071093

Preis: 22 Euro

Darum geht's:

Bonnie Garmus erzählt das Leben einer jungen Naturwissenschaftlerin, die in den sechziger Jahren, sehr begeistert von ihrem Fach und völlig unvoreingenommen, versucht, im Wissenschaftsbetrieb voran zu kommen. Sie trifft dabei auf extremen Widerstand aus der Männerriege. Die Chemikerin lässt sich aber auch durch Schicksalsschläge nicht beirren, so dass sie am Ende anerkannt und erfolgreich ist.

Bonnie Garmus schafft es in einem wunderbaren Ton die Lesenden emotional anzurühren ohne kitschig zu werden, bei aller Ernsthaftigkeit auch immer einen ganz besonderen Humor zu zeigen und unglaublich gut zu unterhalten. Emanzipation so locker und unterhaltsam dargestellt: das gibt es selten!

Übrigens ganz besonders gut übersetzt vom preisgekrönten Übersetzerduo Klaus Timmermann und Ulrike Wasel.

Im Studio: Andrea Biedermann, Buchhändlerin