Brotbelag – Was ist lecker und gesund

Eine deftige Brotzeit ist eine leckere Sache. Neben Wurst und Käse füllen inzwischen vegane Brotaufstriche ganze Regalreihen im Supermarkt. Sie können auch ganz einfach selbst gemacht werden und worauf Sie beim Einkauf achten sollten.

Warum Brotaufstriche?

Brotaufstriche sind eine tolle Alternative zu Wurst, die – häufig verzehrt – erwiesenermaßen die Häufigkeit von Krebs- und Her-Kreislaufkrankheiten erhöht.

Brotaufstriche sind besser fürs Klima, weil für die Herstellung tierischer Produkte deutlich mehr Co2 ausgestoßen wird als für pflanzliche Produkte.

Brotaufstriche sind LECKER!

Worauf achten beim Einkauf?

1. Es sind keineswegs alle Brotaufstriche empfehlenswert, die Sie so im Supermarkt-Regal finden. In einigen sind Zutaten enthalten, die nicht sein müssen. Hefeextrakt und unnötige Füllstoffe wie Verdickungsmittel, Aromen und Stärke. Schauen Sie also am besten auf die Zutatenliste.

2. Wird das Produkt unter der Bezeichnung Streichcreme verkauft, steckt in aller Regel viel mehr Fett und viel weniger Gemüse darin als in sogenannten Gemüsebrotaufstrichen. Auch hier hilft ein Blick auf die Zutatenliste: Steht an erster Stelle Sonnenblumenöl, ist das die Zutat, die am meisten enthalten ist. Solche Streichcremes bringen es durchaus auf 350 kcal pro 100 g. Zum Vergleich: Ein Gemüsebrotaufstrich, bei dem der größte Anteil an den Zutaten Gemüse ist, hat etwa 180 kcal pro 100 g.

3. Brotaufstriche mit guten Zutaten sind deutlich teurer als Streichcremes, die vorwiegend aus billigen Zutaten bestehen. Der Unterschied zwischen den beiden Produkten beträgt – wohlgemerkt beim gleichen Hersteller und am gleichen Tag – rund 50 Cent pro 100 g.

All das sind Argumente, Brotaufstriche selbst zu machen. Und das geht schnell und einfach!

Rezeptidee

Expertin: Sabrina Dürr, Ernährungswissenschaftlerin