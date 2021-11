Wenn wilde Brombeeren im Garten wuchern

per Mail teilen

Wilde Brombeeren tauchen wie aus dem Nichts auf und bewachsen nährstoffarme leere Flächen in großer Geschwindigkeit. Wir geben Tipps, wie Sie dagegen halten können.

Wichtig ist die richtige Ausrüstung: Gute Handschuhe, Wanderschuhe oder feste Arbeitsschuhe und eine robuste Arbeitshose machen das Arbeiten mit wilden Brombeeren erst möglich.

Mit dem Freischneider die Brombeerhecke bearbeiten

Wer kleine Triebe vorfindet, ist mit sehr dichten Handschuhen und Hacke gut ausgerüstet, denn die kleinen Triebe lassen sich so am besten entfernen. Wer schon eine Hecke hat, sollte einen Freischneider mit Dickichtmesser einsetzen - damit lässt sich die Hecke gut in Schach halten.

Das gerodete Material gleich auf einer Plane zusammentragen und zum Kompostplatz bringen. Das Häckseln von Brombeerranken ist nicht zu empfehlen, weil es sehr mühsam ist. Auf der freien Fläche werden wieder Triebe kommen, die man dann mit einem Rasenmäher am besten mehrmals im Jahr mäht.

Brombeeren sind arm an Zucker und Kalorien, dafür reich an Ballaststoffen.

Warum kommen Brombeeren immer wieder?

Brombeeren sind sehr wüchsig, jeder auf den Boden aufkommende Trieb bildet sogenannte Absenker, die wiederum Wurzeln bilden. Außerdem bringen Vögel immer wieder Saat von Brombeeren ein, die gerne aufgehen.

Was bietet die Brombeerhecke?

Brombeerhecken bieten Vögeln und anderen Tieren Schutz – und sie schützen den Garten vor dem Zutritt von Wildschweinen und Rehen. Außerdem halten sie den Wind ab.

Insofern ist die Brombeerhecke im naturnahen Garten ein erwünschtes Element. Es will allerdings in Form gehalten werden, wenn es sich nicht ausbreiten soll.

So kann man dem Wildwuchs vorbeugen

Brombeeren sind auf nährstoffarmem Boden nahezu konkurrenzlos – auf nährstoffreicherer Gartenerde aber nicht! Wo eine dichte Bepflanzung mit Gehölzen und großen Stauden gut eingewachsen ist, bleiben Brombeeren erst einmal außen vor.

Und selbst, wenn sie mal auftauchen, sind die Triebe leicht zu entfernen, und es besteht auch nicht die Gefahr, dass alles überwuchert wird.

