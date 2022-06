per Mail teilen

Gemüse ist gesund, das weiß jedes Kind. Es gibt aber durchaus Unterschiede. Der Star in Sachen gesunde Inhaltsstoffe ist der Brokkoli. Auch Blumenkohl kann sich sehen lassen.

Inhaltsstoffe von Brokkoli

Brokkoli enthält besonders viele Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe. Die guten Inhaltsstoffe von Brokkoli tragen dazu bei, dass chronische Krankheiten sich verbessern und Entzündungen zurückgehen. Außerdem unterstützen sie das Immunsystem und können sogar Krebs vorbeugend wirken.

Inhaltsstoffe von Blumenkohl

Blumenkohl ist reich an Mineralstoffen wie Eisen, Magnesium (nervenberuhigend) und Kalium (blutdrucksenkend), Folsäure (wichtig für das Zellwachstum) und Vitamin C (immunstärkend) sowie Ballaststoffen. Da Blumenkohl auch reichlich Vitamin K enthält, sollten Menschen, die Gerinnungshemmer einnehmen, nach Dosiseinstellung keine stark schwankenden Mengen an Vitamin K-haltigem Gemüse essen.

Lagerung – so bleiben Blumenkohl und Brokkoli frisch

Blumenkohl und Brokkoli sollten im Gemüsefach gelagert werden. Da bleiben sie am längsten frisch. Achten sie darauf, dass das Gemüse genug Abstand zu anderen Gemüse- oder Obstsorten hat, die das Reifehormon Ethen (auch Ethylen) ausstoßen (Äpfel, Aprikosen, Feigen, Pfirsiche, Pflaumen). Es lässt das Gemüse in seiner Nachbarschaft schneller verderben.

Verdorben oder noch genießbar?

Ist weißer Blumenkohl gelblich oder bräunlich verfärbt, ist das ein Zeichen dafür, dass er nach der Ernte UV-Licht ausgesetzt war. Das gilt zwar als Qualitätseinschränkung, essen kann man ihn trotzdem noch.

Die schwarzen Punkte auf dem Blumenkohl sind dagegen eine Pilzerkrankung namens Alternaria, die sich schnell ausbreitet und den Blumenkohl innerhalb kurzer Zeit ungenießbar macht. Dass Brokkoli frisch ist, erkennen Sie am besten daran, dass er noch schön dunkelgrün ist. Er verliert nämlich nach der Ernte die Farbe.

Zwei Rezeptideen

Expertin: Ernährungswissenschaftlerin Melina Ebert