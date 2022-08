Musik für unterwegs und draußen: Bluetooth-Lautsprecher

per Mail teilen

Wer viel im Freien ist, möchte dort vielleicht auch einmal Musik in guter Qualität hören. Mit mobilen Bluetooth-Lautsprechern ist das einfach möglich.

Neben Kopfhörern sind die Bluetooth-Lautsprecher eine gute Möglichkeit, die Musik, die man auf dem Smartphone dabei hat oder per WLAN streamt, in deutlich besserer Qualität zu hören, als mit den Lautsprechern des Handys.

Egal ob in den Räumen der Wohnung, auf der Terrasse oder unterwegs am Grillplatz oder Baggersee, je nach Ausstattung und Größe bringen die mobilen Lautsprecher die Musik des Smartphones zum Klingen.

Große Unterschiede bei den Bluetooth-Lautsprechern

Die Unterschiede zwischen den Bluetooth-Lautsprechern sind groß. Ein hoher Preis steht nicht zwingend für gute Qualität. Daher sollte man sich vor einem Kauf etwas informieren und im Geschäft probehören.

Testberichte und Bewertungen findet man auf einschlägigen Internetseiten von Computerzeitschriften und Testportalen.

Stabile Bluetooth-Verbindung nötig

Natürlich sollten die Lautsprecher möglichst einfach zu bedienen sein. Die Bluetooth-Verbindung sollte stabil und die wichtigsten Bluetooth-Übertragungsstandards für hohe Musikqualität unterstützen.

Manche Lautsprecher haben auch eine Freisprecheinrichtung mit Mikrofon eingebaut, dann kann man mit dem Lautsprecher auch Telefonate führen.

Der eingebaute Akku sollte möglichst lange halten, Laufzeiten von ca. zehn Stunden sind eher der Standard und das Gerät sollte einfach zu laden sein, zum Beispiel über ein vorhandenes Handyladekabel.

Bluetooth-Lautsprecher lassen sich koppeln

Manche Lautsprecher lassen sich koppeln mit mindestens einem weiteren Lautsprecher um so den Stereoklang gut rüberbringen. Bei Kopplung mit weiteren Lautsprechern, kann man die Musik in einem großen Raum verteilen oder in mehreren Räumen verteilt abspielen;

Es gibt auch Bluetooth-Lautsprecher, die lassen als Quelle mehr als ein Smartphone zu. So können mehrere Personen jeweils nacheinander ihre Musik den anderen Mithörenden vorspielen.

Bluetooth-Lautsprecher für zu Hause

Man sollte sich vor dem Kauf im Klaren darüber sein, wo man den Lautsprecher einsetzen möchte und dann die entsprechende Schutzklasse IP gegen Staub und eindringendes Wasser beim Wunschmodell überprüfen.

Es gibt auch Bluetooth Lautsprecher, die sind eher für die heimische Nutzung gedacht und beinhalten noch weitere Funktionen wie Netzwerk-/Interanschluss, Sprachassistenten-Verbindung wie Google oder Alexa, UKW- bzw. DAB+-Radio oder auch eine Powerbank-Funktion zum Laden des Smartphones und mehr.

Experte: Andreas Reinhardt, SWR Multimediaredakteur